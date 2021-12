Solicitação de mais doses foi feita na semana passada, diante do aumento na demanda por vacinação contra a gripe - Divulgação/Ascom

Solicitação de mais doses foi feita na semana passada, diante do aumento na demanda por vacinação contra a gripeDivulgação/Ascom

Publicado 15/12/2021 07:47

Petrópolis - Petrópolis recebe nesta quarta-feira (15) um lote com 2.200 doses de vacinas contra a Influenza - vírus da gripe. O envio da remessa foi informado ao município pela Secretaria de Estado de Saúde. Com a confirmação da chegada, a Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde planeja a logística de distribuição. As vacinas serão enviadas ao longo da manhã de quinta-feira (16) para 14 unidades de saúde em diferentes pontos da cidade.

“É um reforço importante que chega em um momento em que a cidade registra um aumento significativo nos atendimentos a paciente com sintomas gripais. Importante lembrarmos que apesar da campanha de vacinação contra a gripe ter sido encerrada em julho, a vacina ficou disponível nas salas de imunização enquanto houve estoque e ao perceber o aumento na demanda pela vacina, o secretário de Saúde Aloisio Barbosa Filho acionou o estado requisitando mais doses”, explicou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

A solicitação de mais doses foi feita na semana passada, diante do aumento na demanda por vacinação nas unidades de Saúde da cidade e do volume de atendimentos a pacientes com sintomas gripais, que mais do que dobrou na UPA Cascatinha. Ao enviar para as salas de vacina as últimas doses em estoque, a Divisão de Imunização havia também comunicado ao estado que os estoques da Vigilância Epidemiológica do município estavam zerados.

“Diante da procura da população pela vacina e do aumento nos atendimentos a pacientes com sintomas de gripe na UPA Cascatinha, que mais do que dobrou no início deste mês, entendemos ser importante reforçar junto ao Estado a necessidade de recebermos mais vacinas contra a influenza. Com a chegada deste lote, termos a vacina disponível novamente na quinta-feira”, explica o secretário Aloisio Barbosa Filho.

A vacina contra a influenza estará disponível na quinta-feira nas UBSs Morin, Alto Independência, Quitandinha, Mosela, Retiro, Itamarati, Itaipava, Araras e Pedro do Rio; nos PSFs Alto da Serra, São Sebastião e Posse, além do Hospital Alcides Carneiro (HAC) e do Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira.