Atual prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, é o autor da lei sancionada no ano passado que dá o direito à mãe de amamentar dentro do ambiente escolar - Divulgação/Ascom

Publicado 14/12/2021 08:01

Petrópolis - Dois centros de Educação Infantil (CEIs) - Boa Vista e Anna Maria Nardi, no Quissamã - começaram na segunda-feira (13) o Programa Amamenta. Criado pela Prefeitura de Petrópolis, por meio de uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação, o programa tem como objetivo garantir o direito à amamentação e o incentivo à utilização do leite materno dentro das unidades escolares.



A partir de agora, as mães poderão ir até as unidades nos horários das mamadas para amamentar seus bebês ou levar o leito materno para que as crianças sejam alimentadas. A intenção é expandir o programa para todos os centros de Educação Infantil.

“Sou o autor da lei sancionada no ano passado que dá o direito a mãe de amamentar dentro do ambiente escolar. Estou orgulhoso de ter participado de todo esse ciclo e chegarmos até aqui. Somente com a união de todos é possível avançar. Sabemos o quanto a amamentação é importante para as crianças”, disse o prefeito da cidade, Hingo Hammes, destacando que a ideia do projeto foi apresentada a ele pela enfermeira atuante na Estratégia Saúde da Família, Patrícia Alexandre Santos.



Segundo o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, kits contendo uma colher dosadora, copo de transição de bico rígido, copinho para aleitamento e pote de armazenamento de leite materno foram distribuídos para as mães dos lactentes, que optarem pela ordenha fora das dependências dos CEIs: “Elas deverão entregar os leites devidamente armazenados, além de identificados com os dados da criança que irá consumi-lo. A melhor alimentação do bebê, pelo menos até os seis meses, é o leite materno e poder manter isso é excelente para as crianças”.



Os CEIs que desenvolverem ações de apoio e incentivo à manutenção do aleitamento materno continuado poderão receber o selo-certificador do município. A lei, que foi sancionada em 2020, prevê ainda que as mães interessadas em participar do programa, deverão assinar um termo contendo informações sobre as normas sanitárias vigentes, quanto aos procedimentos adequados para coleta, armazenamento e transporte, bem como da responsabilidade sobre a qualidade do leite entregue.



A subsecretária de Educação, Ana Carolina Kapler, destacou que o lançamento do programa é uma importante conquista: “Antes de colocar o programa em pratica, junto com a Secretaria de Saúde, tivemos o cuidado de preparar as mães e os funcionários, realizamos oficinas. Ficamos muito felizes porque o projeto foi muito bem aceito nas duas comunidades. Se antes o estímulo era para o desmame da criança, agora as mães são encorajadas a manter a amamentação”.



O lançamento do programa aconteceu no Centro de Educação Infantil Boa Vista. O vereador Marcelo Chitão, assim como as diretoras do Cei Boa Vista, Patrícia Plácido e do Cei Anna Maria Nardi, Ana Paula Valle, e o vice-presidente da Associação de Moradores do Boa Vista, Djalma Fragoso, participaram do evento.