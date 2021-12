A fotógrafa petropolitana Andréa Bretas foi destaque no concurso Brasília Photo Show - Divulgação

A fotógrafa petropolitana Andréa Bretas foi destaque no concurso Brasília Photo ShowDivulgação

Publicado 12/12/2021 11:02

Petrópolis - A fotógrafa petropolitana Andréa Bretas comemora mais um título conquistado através de uma competição para profissionais do ramo. Reconhecida pelo seu trabalho que envolve a valorização das riquezas artísticas que há em cada ensaio, a também artista plástica leva o nome de Petrópolis para os quatro cantos do mundo, e agora foi destaque no concurso Brasília Photo Show, uma das maiores competições do gênero a nível mundial.

A artista recebeu a notícia enquanto está na Califórnia, nos Estados Unidos, produzindo mais um trabalho que tem a previsão de ser lançado em 2022. Andréa ganhou o primeiro lugar na categoria "Grávidas, partos/bebês e família", conquistando a estatueta que é o prêmio máximo, além da publicação do trabalho em um livro que será lançado com os principais vencedores da competição.

Uma segunda foto que também foi participante, também obteve êxito e conquistou medalha de ouro. O concurso que é o maior festival popular da América Latina está em sua sétima edição e teve o recorde de mais de 16.400 fotografias inscritas.

“Estou imensamente satisfeita e realizada de ganhar o meu primeiro prêmio na categoria infantil. Esse é um dos maiores festivais da América Latina e ser selecionada entre mais de 16.400 fotógrafos com dois trabalhos, me fez ficar em êxtase. Estou ansiosa para retornar ao Brasil e pegar nas mãos esse prêmio que é fruto de um trabalho de muito amor acima de tudo”, disse Andréa.