"16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres": ações foram encerradas na última sexta-feira (10) - Divulgação/Ascom

"16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres": ações foram encerradas na última sexta-feira (10)Divulgação/Ascom

Publicado 12/12/2021 09:47

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria Especial de Articulação Institucional, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) encerrou, na tarde da última sexta-feira (10), a programação dos "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres", com uma ação da praça da Liberdade. As equipes realizaram panfletagem de cartilhas e abordagens de adolescentes, jovens e adultos para orientação e conscientização sobre o tema.

Palestras em escolas do município, para policiais militares do 26º BPM e funcionários da Comdep sobre o enfrentamento a violência contra a mulher fizeram parte da programação, assim como ações sociais em diferentes pontos da cidade.

“Entendemos a importância desse tema e, através da campanha, o nosso objetivo foi o de sensibilizar toda a população, homens e mulheres, vítimas e agressores, uma grande oportunidade de atuarmos, principalmente, na conscientização dos homens”, disse o prefeito interino da cidade, Hingo Hammes.