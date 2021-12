Coordenadoria de Vigilância Ambiental destaca que para a vacinação, cães e gatos devem ter a partir de 4 meses de idade - Divulga/Ascom

Coordenadoria de Vigilância Ambiental destaca que para a vacinação, cães e gatos devem ter a partir de 4 meses de idadeDivulga/Ascom

Publicado 10/12/2021 11:40

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis irá promover neste domingo (12), a etapa extra da Campanha de Vacinação Antirrábica do município. Das 10 às 15 horas, a equipe da Coordenadoria de Vigilância Ambiental do Departamento de Vigilância em Saúde estará na praça Dom Pedro II aplicando a vacina contra a raiva animal em gatos e cachorros. No local também será feito o cadastramento de pessoas que possuem mais de 15 animais em sua residência para receberem as doses dos pets em domicílio.

“Neste domingo teremos três eventos muito importantes em prol da causa animal. A Cãominhada de Natal, a 15 ª Campanha de Adoção de Animais e a etapa extra da Campanha de vacinação Antirrábica. Essa é uma causa muito importante e a união dos amantes dos animais é fundamental para que possamos ajudar e fortalecer cada vez mais a atuação na cidade”, destaca o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

Pessoas que possuem mais de 15 animais devem comparecer ao local para que seja avaliada a possibilidade da vacinação dos pets em domicílio. É necessário a apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

A Coordenadoria de Vigilância Ambiental do Departamento de Vigilância e Saúde destaca que para a vacinação, os cães e gatos devem ter a partir de quatro meses de idade. Pets conduzidos por crianças, debilitados, com diarreia ou vômito não serão vacinados. A responsabilidade de deslocamento do animal é do tutor. É obrigatório o transporte de gatos em bolsas pet ou caixas. Os cães devem estar com coleira e guia, e os animais bravos usando também focinheira.

A Prefeitura de Petrópolis vacinou até o momento um total de 32.937 animais, sendo 7.677 gatos e 25.260 cães. Foram sete etapas realizadas em 2021, nos cinco distritos do município.