Publicado 09/12/2021 08:00

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, participou do encontro da Frente Nacional de Prefeitos – FNP - em Brasília, nessa quarta-feira (8) onde foram discutidos os principais desafios enfrentados pelos gestores municipais nesse momento em que o país ainda enfrenta os impactos da pandemia, principalmente no que diz respeito ao cenário econômico.

"Encontro importante porque promove a interação entre os gestores e permite discutirmos os efeitos sentidos na administração das cidades a partir das decisões no âmbito federal. O diálogo é essencial e é a partir dessa organização que podemos conquistar medidas com reflexos efetivamente positivos para os municípios", afirma Hammes.

Um dos assuntos discutidos foi a necessidade de aporte no financiamento em serviços como transporte urbano, principalmente por conta do subfinanciamento do sistema, causado, especialmente, pelo aumento no preço do diesel em 2021. Como medida para ajudar a enfrentar esse cenário, a Frente Nacional de Prefeitos defende a desoneração dos impostos e também já tem protocolada no Ministério da Economia proposta para financiamento da gratuidade dos idosos.

Outra medida requisitada é a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que proíbe a instituição de novos encargos sem indicação dos recursos para custeá-los.