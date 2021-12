Prefeito de Petrópolis, hingo Hammes, junto com o coronel André Henrique de Oliveira, comandante do 26º BPM - Divulgação/Ascom

Publicado 08/12/2021 11:55

Petrópolis - Petrópolis fechou o mês de novembro com os índices de criminalidade mais baixos registrados na cidade, desde janeiro deste ano. O dado faz parte do levantamento mensal realizado pelo 26º BPM que mostrou redução em todos os indicadores do Sistema de Metas, utilizado para medir a segurança pública nos municípios do Estado. No caso de roubos de rua houve redução de cerca de 50%.

“Esse é o resultado da união entre os principais órgãos de segurança, como as polícias Civil e Militar, Guarda Civil Municipal, assim como o sistema judiciário e Ministério Público. Com essa integração entre as forças, Petrópolis é quem sai ganhando. Apostamos em índices ainda melhores para este mês de dezembro, pois, temos o privilégio de contar com policiais comprometidos e dedicados com a cidade”, disse o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

A produção policial também teve destaque no número de prisões e apreensões, alcançando 24 Kg de cocaína, 12 Kg de maconha e 95 presos. Ao todo, foram contabilizadas 104 ocorrências. “Isso se deve ao comprometimento de cada policial militar da unidade, que com seriedade e empenho faz seu trabalho. Temos muito orgulho e satisfação da nossa tropa que é aguerrida e, mais uma vez, conseguiu alcançar o expressivo resultado nos Sistema de Metas, reduzindo todos os indicadores”, detalhou o coronel André Henrique de Oliveira, comandante do 26º BPM. Segundo ele, em novembro, não foram registrados casos de Roubo de Veículo, Letalidade Violenta, Roubo de Carga ou a estabelecimento comercial.

“Agradecemos, também, o apoio da população que acredita no trabalho, participa e auxilia a polícia com denúncias que nos levam à prisão de marginais e grandes apreensões de drogas”, frisou o comandante do 26º BPM.