Secretaria de Saúde de Petrópolis lembra que para receber a segunda dose não é necessário agendamento - Divulgação/Ascom

Publicado 08/12/2021 11:08

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis inicia nesta quarta-feira (8) a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer/BioNTec para pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 16 de novembro. A redução do intervalo - de oito semanas para 21 dias - segue a orientação do Ministério da Saúde.

Até segunda-feira (6), 81,06% do público maior de 12 anos já apresentava o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única da vacina. Nessa mesma faixa etária, 92.25% da população havia recebido pelo menos uma dose do imunizante.

“Estamos com uma taxa de cobertura boa e essa redução no intervalo das aplicações vem somar para que tenhamos cada vez mais pessoas imunizadas. Mais uma vez convocamos todos a vacinação. Os resultados da campanha são incontestáveis se analisarmos os números de internações e óbitos comparados ao avanço da vacinação na cidade”, destacou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

A Secretaria de Saúde lembra que para receber a segunda dose não é necessário agendamento. Basta retornar ao ponto onde foi feita a primeira aplicação e apresentar o cartão de vacinação. O documento é fundamental para que os dados referentes a primeira dose sejam conferidos pela equipe. A pessoa também precisa portar CPF e documento de identidade com foto.

“A redução de internações e óbitos que vemos hoje, com a cidade voltando aos patamares registrados nas primeiras semanas da pandemia, é resultado da vacinação. A orientação neste momento é para que a pessoa verifique no seu cartão a data em que recebeu a primeira dose e retorne para concluir o esquema de vacinal quando chegar o momento. A orientação também vale para quem por algum motivo perdeu a data de retorno. Nestes casos, a pessoa deve procurar o posto o quanto antes.”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.