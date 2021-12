Prefeito de petrópolis, Hingo Hammes, esteve presente na palestra que aconteceu na sede do 26º BPM - Divulgação/Ascom

Publicado 07/12/2021 14:10

Petrópolis - Policiais do 26º BPM de Petrópolis participaram na manhã desta segunda-feira (6) da palestra “Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”. Os agentes receberam as Cartilhas do Homem e do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM), que vão auxiliar as equipes da PM no atendimento em casos de violência doméstica.



Idealizada pela promotora Vanessa Katz, a palestra foi promovida pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria Especial de Articulação Institucional e ministrada pela coordenadora do Centro de Referência em Atendimento à Mulher, Ana Luiza Franco, e pelos policiais militares cabo Elisama Lima e sargento Rondillene José Manoel Fontes, ambos da Patrulha Maria da Penha.



“O acolhimento humanizado dessas mulheres é fundamental para fazer com que elas se sintam seguras e consigam, de fato, deixar os ciclos de violência. Hoje, a nossa intenção é sensibilizar cada vez mais as instituições de segurança e órgãos de proteção à mulher, para garantir que elas sejam recebidas com a atenção e cuidado que merecem”, disse o prefeito Hingo Hammes, que esteve presente na palestra.



A ação faz parte da programação dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres e pela passagem do Dia do Laço Branco - Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

O coronel André Henrique, comandante do 26º BPM, também destacou as parcerias, o trabalho realizado pelo CRAM e a importância da capacitação continuada dos policiais: “Precisamos estar sempre nos atualizando e, hoje, de forma bem didática o CRAM trouxe alguns casos assombrosos, mas que aconteceram. Por isso, nossas equipes da sala de operações precisam estar preparadas para orientar e socorrer essas mulheres vítimas de violência”.



Para a coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, é essencial que todos os setores que trabalham no enfrentamento à violência estejam articulados. “É fundamental que entendam fluxos e protocolos e que dialoguem entre si. Com isso, a palestra de hoje traz um grande avanço para que junto com a Polícia Militar possamos trabalhar da maneira mais eficiente possível”, disse Ana Luiza, ao lado da coordenadora do Gabinete da Cidadania, Cléo de Marco.