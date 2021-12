Reestruturação dos NUDECs foi possível a partir da colaboração das lideranças comunitárias para que houvesse maior participação de moradores - Divulgação/Ascom

Publicado 07/12/2021 10:48

Petrópolis - Em reunião com as lideranças comunitárias, realizada nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, fechou o trabalho deste ano para reestruturação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil, que faz parte do projeto NUDEC 2.0.

Segundo o prefeito da cidade, Hingo Hammes, ao todo, o município passou a contar com 28 estruturas de NUDEC. Dessas, 23 já estão com o trabalho formado e as demais serão finalizadas até o fim de dezembro. O evento contou com a presença de 50 líderes comunitários, que tiveram a oportunidade de falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido nas localidades para o enfrentamento do período de chuvas.



“O NUDEC é uma estrutura importante, que tem sido muito bem aceita nas comunidades. Esse trabalho é fundamental para a melhor atuação do poder público nas localidades. Essa parceria entre população de Defesa Civil faz grande diferença nas ações de mitigação de riscos, principalmente nesse período ao qual estamos chegando, de chuvas fortes”, destacou Hammes.



Iniciada no início do ano, a reestruturação dos NUDEC foi possível a partir da colaboração das lideranças comunitárias para que houvesse a maior participação de moradores, que atuam como interface da Defesa Civil nas localidades.

“Esse é um importante projeto de cidadania que está sendo possível graças ao envolvimento dos moradores. É um trabalho de fortalecimento de políticas públicas nas comunidades, que oferece estrutura para o processo de melhoria de qualidade de vida da população”, destacou o secretário de Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers, ressaltando a integração de outras áreas de governo municipal para a realização do trabalho, como as secretarias de Serviço, Segurança e Ordem Pública e Assistência Social.