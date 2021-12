Campanha do Novembro Azul deste ano na cidade buscou estimular o cuidado integral dos homens com a saúde - Divulgação/Ascom

Publicado 06/12/2021 13:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis mantém uma política específica para o público masculino do município, com o objetivo de garantir acesso às ações e aos serviços de saúde disponíveis, assim como acontece no trabalho voltado aos demais públicos. Coordenada pela Secretaria de Saúde, o governo municipal possui a Área Técnica de Saúde do Homem. A campanha do Novembro Azul deste ano na cidade buscou estimular o cuidado integral dos homens com a saúde.



O prefeito Hingo Hammes destaca que o cuidado com a saúde do público masculino deve ser contínuo: “A valorização da saúde do homem é de extrema importância. Fico muito feliz de ver campanhas como o Novembro Azul e Ações em Saúde voltados também para este público. O objetivo é fortalecer a importância do cuidado integral do homem com o seu corpo e desmistificar alguns mitos”.



Maria Eduarda Possato é a coordenadora da Área Técnica de Saúde do Homem. Ela explica como funciona o Programa de Saúde do Homem no município: “Desenvolvemos ações e estratégias para alcançar a população masculina, tanto com acesso e acolhimento, como das dificuldades que o homem enfrenta para buscar o serviço. Realizamos esse trabalho junto com os serviços de saúde, incluindo as unidades de atenção básica (UBS). Ao longo do ano, fazemos ações que chamem a atenção do público para irem até os postos de saúde”.

A campanha do Novembro Azul em Petrópolis contou com atividades na Praça Dom Pedro, no Centro Administrativo da Prefeitura, no Centro de Saúde, na COMDEP, nos CRAS da cidade e em mais de 30 unidades de Saúde do município, além da realização de exames no Hospital Alcides Carneiro (HAC).