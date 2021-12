A cozinheira Marcia Novena ao lado do proprietário da autoescola Serra Verde, Marco Antônio Neto - Divulgação

Publicado 06/12/2021 13:15

Petrópolis - O ano de 2021 foi atípico para todas as pessoas, complexo em relação a novas conquistas, mas para a cozinheira petropolitana Marcia Novena, de 51 anos, foi o ano que vai ficar marcado como o primeiro passo para a liberdade de aprender a dirigir. Um sonho que foi adiado, várias vezes, a última delas, por causa do câncer.



Em janeiro de 2011, aos 40 anos, Marcia descobriu um câncer de mama. A partir daí vieram inúmeros questionamentos, tristeza e revolta por ter sido acometida pela doença. Um processo difícil, mas a vontade de viver era maior. Marcia começou o tratamento em julho de 2011, com sessões de quimioterapia e radioterapia, que terminaram em março de 2012.



Dez anos depois, Marcia continua em tratamento. Toma diariamente um remédio para reduzir o risco de reincidência da doença. “Tomei o remédio por cinco anos e o médico indicou que eu tomasse por mais cinco. O tratamento termina este ano. São dez anos de luta e de muita fé”, destacou.



Marcia hoje vive a vida de antes da descoberta do câncer de mama. Trabalha, cuida da família e de todos seus afazeres. Mas a vontade de aprender a dirigir, ainda estava guardada no coração. Estava porque este ano, esse sonho vai se concretizar, por meio de uma parceria da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) com a Auto Escola Serra Verde.



“Eu recebi a ligação da APPO, falando que eu tinha sido a escolhida para receber uma carteira de habilitação. Eu nem acreditei na hora. Não sabia se ria ou se chorava! Agradeci muito e agora estou ansiosa para começar as aulas”, relembrou Márcia.



A parceria da APPO com a Auto Escola Serra Verde, vem desde 2016. Ao longo dos anos, a colaboração chegou de diversas formas e, desta vez, por meio de uma carteira de habilitação para uma paciente atendida pela instituição. Para a escolha de quem seria contemplada, vários nomes foram indicados pelos colaboradores da APPO e avaliados pelo setor de psicologia e serviço social da associação. Após uma análise criteriosa, chegou-se à decisão de que Marcia seria a contemplada.



“Nos preocupamos muito com as questões sociais e desde que tivemos conhecimento da credibilidade do trabalho da APPO, fizemos questão de contribuir com tudo que estivesse ao nosso alcance. Este ano, vamos doar o curso de formação de condutor em veículo automático para a Marcia e estamos muito felizes em fazer parte deste momento na vida dela”, destacou Marco Antônio Neto, proprietário da autoescola.



A Serra Verde é a única da Região Serrana que oferece o serviço de formação de condutor em veículo automático, para pessoas com necessidades especiais e também o mais indicado para mulheres que tiveram câncer de mama. De acordo com a ginecologista e mastologista, Marilda Plácido, as mulheres que passam pela cirurgia de mama, na maior parte dos casos, também são submetidas ao esvaziamento axilar, para retirar os gânglios da axila, que é para onde, geralmente, o câncer se espalha.