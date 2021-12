Temática natalina na Rua Tereza: árvores, caixas de presentes, ursos e soldadinhos de chumbo fazem parte da decoração - Divulgação/ARTE

Publicado 05/12/2021 19:58 | Atualizado 05/12/2021 20:00

Petrópolis - A Rua Teresa recebeu diferentes elementos decorativos para tornar a experiência de compras um momento único durante este período de Natal, quando o horário de atendimento aos consumidores será estendido. Depois de dois anos de muitas incertezas, principalmente para o comércio, há expectativa de aumento das vendas.

A Associação da Rua Teresa (ARTE) prevê um aumento de 20% nas vendas na comparação com o ano passado. Reflexo da retomada econômica dos municípios com o avanço da vacinação e flexibilizações.



“Esse é um momento especial para todos. A vacina contra a covid nos trouxe esperança. Nos adaptamos a uma nova realidade e estamos prontos para celebrar bons momentos. Por isso, este ano, os lojistas se uniram e investimos em uma decoração natalina para criar uma atmosfera de compras agradável e feliz. É uma forma de agradecer, também, aos nossos clientes fiéis que continuam nos prestigiando com muito carinho”, diz Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).



Horários especiais

Em dezembro as lojas da Rua Teresa também funcionam com horário especial durante os finais de semana para dar mais conforto aos visitantes e clientes. De segunda à sexta as lojas ficam abertas das 9h às 18h; aos sábados alguns lojistas optaram por funcionar entre 9h e 19h, e aos domingos, as marcas abrem as portas em horários diferenciados para atender a demanda daqueles que querem antecipar suas compras e garantir os presentes com mais tranquilidade.

“As lojas fazem seus horários de acordo com a demanda de vendas. Então reforçamos que é importante consultar os canais digitais das marcas ou da Rua Teresa, no @ruateresaoficial, para informações sobre os horários”, explica Denise.



Entre 1º de dezembro e a primeira semana de janeiro de 2022, a decoração estará disponível ao longo de toda a Rua Teresa. Este ano a ornamentação ganhou o reforço do Sesc Rio, através do Sicomércio Petrópolis e Federação do Comércio do estado do Rio.

“A Fecomércio RJ através do Sesc contribuiu com a instalação de luzes decorativas ao longo da Rua. Com a indicação do Sicomércio Petrópolis o objetivo é valorizar o comércio local e fomentar a economia do estado, atraindo visitantes e turistas para os polos comerciais do município. E estamos muito agradecidos por lembrarem da Rua Teresa com tanto carinho”, pontua a presidente da ARTE.