Atração foi montada no imóvel anexo ao Palácio Sérgio Fadel, onde funciona a Prefeitura de PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 04/12/2021 15:44

Petrópolis - A Casa do Papai Noel foi inaugurada nesta sexta-feira (3) e o “bom velhinho” foi recebido com alegria por crianças e adultos, que fizeram os mais diversos pedidos: de todos os tipos de brinquedos até ganhar na loteria. A atração foi montada no imóvel anexo ao Palácio Sérgio Fadel, onde funciona a Prefeitura de Petrópolis.

A casa estará aberta todos os dias: de terça a quinta de 14h as 17h; sexta de 16h as 21h e sábado e domingo de 14h as 20h. O artesanato, que também funciona no espaço, estará aberto de terça a quinta de 14h as 20h e sexta, sábado e domingo de 14h as 22h.



O Natal Imperial 2021 começou oficialmente na quinta-feira (2) e conta com uma extensa programação no Centro Histórico e também nos distritos. A Casa do Papai Noel é uma das atrações mais esperadas pela criançada e o prefeito da cidade, Hingo Hammes, fez a entrega da chave da casa para o “bom velhinho”.

“Fico muito feliz em ver as crianças felizes, se divertindo. Os pais também acabam entrando na brincadeira. Esse é o clima de Natal que queremos, trazendo dias de esperança para nossa cidade”, disse Hammes.



Pedro Leitão, de 7 anos, preparou a cartinha para o Papai Noel com um pedido muito especial: uma centopeia de controle remoto. Segundo a mãe, Natália Leitão, ele adora essa época do ano. “Em 2019 ele pediu para vir também na Casa do Papai Noel. Essa parte lúdica é muito importante para as crianças, mexe com a imaginação, eles se divertem. E nós adultos aproveitamos e pedimos também, né? Quem sabe ele não guarda um presente especial”, brincou.



Mas se engana quem pensa que as crianças só pedem brinquedos. O próprio Papai Noel já não soube o que responder em algumas situações. “Já tiveram crianças pedindo uma casa, pois a que tinham desabou. Já aconteceu de pedirem para ir comigo para casa. São situações que deixam a gente bastante emocionado”, contou Aldemir Motta Borges Júnior, que se veste de Papai Noel desde 2004.



“Os adultos sempre pedem algo de futebol ou então prêmios de loterias. Mas eu aviso logo que milagres são com o cara lá de cima”, se diverte o “bom velhinho”. Ao longo da festa, o espaço vai receber uma série de atrações como apresentações teatrais, contação de história e shows. Além disso, o Parque Municipal, em Itaipava, recebe diversas oficinas para a criançada.



A programação completa do Natal Imperial está disponível no site oficial do evento (www.natalimperial.com.br). Mais informações no Disque Turismo de Petrópolis: 0800 024 1516 e WhatsApp (24) 2237-3321. De segunda a sábado e feriados, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h.