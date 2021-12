Governo municipal realiza 2ª etapa do Fique Sabendo Itinerante - Divulgação/Ascom

Publicado 03/12/2021 18:59

Petrópolis - Dando continuidade à programação do Dezembro Vermelho em Petrópolis, no mês que chama a atenção para a prevenção e conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), o governo municipal realiza neste sábado (4) a segunda etapa do Fique Sabendo Itinerante.

A ação será realizada na quadra da Escola Municipal Clemente Fernandes, na região do 24 de Maio, das 9h às 16 horas. No local serão realizadas orientações e testagem para IST.



O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, destaca que o intuito da ação é alertar a população sobre o vírus HIV, a Aids e outras ISTs: “As pessoas podem ter e transmitir alguma infecção sexualmente transmissível, mesmo sem apresentar sinais e sintomas. Durante o ano realizamos várias ações presenciais, e na campanha do Dezembro Vermelho não poderia ser diferente”.

A equipe também estará presente nas ações de saúde nos terminais rodoviários do Itamarati, no dia 7 de dezembro, e do Centro, no dia 20.



A Área Técnica de IST/Aids e Hepatites B e C de Petrópolis realiza a testagem de segunda a sexta-feira. O local funciona na Rua Paulino Afonso, nº455, no Centro (ao lado do HMNSE). Na segunda, terça, quarta e sexta-feira o atendimento é das 8h às 16h30. Na quinta-feira o horário de funcionamento é das 8h às 19h30.