Serviço da nova etapa será feito nas áreas onde o trabalho de arqueologia já foi concluído no Palácio de Cristal - Divulgação/Ascom

Publicado 02/12/2021 17:31

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou o início, nesta quinta-feira (2), de uma nova etapa nas obras do Palácio de Cristal. Sob a supervisão de arqueólogos, as equipes da empresa que executa as intervenções no espaço vão avançar com o trabalho para a instalação da rede subterrânea de cabos e de tubulações. Com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, o serviço será feito nas áreas onde o trabalho de arqueologia já foi concluído.



“Este é mais um passo importante. O trabalho de arqueologia que foi determinado pelo Iphan segue em andamento, mas conseguimos autorização para avançarmos, paralelamente, com as demais intervenções do projeto. Tudo será feito com o acompanhamento da equipe de arqueologia. Estamos trabalhando muito para, o quanto antes, concluirmos e reabrirmos o Palácio à visitação”, afirmou Hammes.



A reforma do Palácio de Cristal foi iniciada em 2019 e interrompida, no ano seguinte, pelo Iphan, que identificou a existência de material com potencial valor histórico, durante as escavações realizadas para a obra. Em 2021, a atual gestão da Prefeitura atendeu às exigências do órgão federal e retomou os trabalhos.

“Enquanto arqueólogos vieram executando as escavações de pesquisa, tivemos a reforma dos banheiros, assim como a instalação de um novo piso na entrada, substituindo o saibro. Agora, as escavações para a instalação da rede elétrica e de esgoto serão iniciadas, com o monitoramento dos arqueólogos, para que isso não interfira no trabalho de levantamento histórico, que vem sendo realizado desde maio”, informa o secretário de Obras, Maurício Veiga, que esteve no palácio, em reunião com o gerente de obras da Engeprat, Cláudio Mills de Carvalho. “As próximas ações previstas são a instalação de um novo passeio, com piso tátil”.



O município também vai fazer melhorias no próprio palácio após a conclusão dos trabalhos na área externa.