Procon vai organizar a distribuição em 2 Centros de Educação Infantil para as crianças, antes do Natal - Reprodução/Internet

Publicado 02/12/2021 17:25

Petrópolis - A Campanha Procon Solidário vai animar o Natal de 140 crianças dos Centros de Educação Infantil Inês Belarmino, no Siméria, e Frei Leão, na Vila Felipe. As cartinhas com os pedidos de Natal dos pequenos foram escolhidas por padrinhos. Até o dia 5 de dezembro os presentes serão entregues no Procon que vai organizar a distribuição nos CEIs para as crianças, antes do Natal.

“Serve de exemplo para todo o país. É a primeira vez que fizemos com crianças menores, dos centros de Educação Infantil. Todas as cartas são lidas, apadrinhadas por pessoas que sem encantam por suas histórias. Elas ficam muito felizes porque ganham o que elas pedem. É uma alegria enorme fazer parte desse projeto. Agradecemos os parceiros por toda ajuda”, disse Mara Sampaio, servidora do Procon. A ação ocorre há quatro anos.

Os presentes serão entregues pelos padrinhos no Procon que também irá organizar a entrega para as crianças nos CEIs. “O Procon agradece o apoio da comunidade petropolitana em mais uma campanha que, com certeza, fará mais feliz o Natal dessas crianças”, afirmou o coordenador do Procon, Jorge Badia.