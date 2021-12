Serão 39 dias de Natal Imperial, com a programação acontecendo entre 2 de dezembro a 9 de janeiro, com mais de 400 horas de atividades - Reprodução

Serão 39 dias de Natal Imperial, com a programação acontecendo entre 2 de dezembro a 9 de janeiro, com mais de 400 horas de atividadesReprodução

Publicado 02/12/2021 16:55

Petrópolis - O Natal Imperial 2021 será lançado oficialmente pela Prefeitura de Petrópolis e pela Dellarte, com o apoio do Governo do Estado e patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, nesta quinta-feira (2).

A solenidade de abertura será na Praça da Liberdade, às 19h, seguida pelo acendimento das luzes e a inauguração da árvore de 35 metros que fica no local – que durante a festa será chamada de "Vila Imperial". Também haverá a apresentação do espetáculo "Um Natal em Família" e, às 20h, show da cantora Joanna. Toda a programação é gratuita.



“Promovemos uma união inédita de esforços, envolvendo poder público, iniciativa privada e o terceiro setor. Esperamos que todos, moradores e turistas, se lembrem do verdadeiro espírito do Natal e aproveitem esta programação, que é resultado do trabalho de muitas mãos”, disse o prefeito Hingo Hammes, reforçando a importância da vacinação dos petropolitanos para a realização do evento.



Na sexta-feira (3), a programação terá continuidade por toda a cidade. Às 10h a Casa do Papai Noel - montada em imóvel anexo ao Palácio Sérgio Fadel, onde funciona a Prefeitura - será aberta ao público. Na Praça da Liberdade, às 18h, acontece o show de acendimento das luzes. Às 20h será a vez do cantor Tibi se apresentar. Na Casa do Papai Noel, Patrícia Scagliusi apresenta o Natal Musical às 19h. Na Praça Visconde de Mauá, a atração será a banda Tokaia às 20h. A soprano Anna Hannickel se apresenta com o barítono Rafael Siano e o pianista Claudio D'Avila, às 18h30, no Cineteatro do Museu Imperial, com um repertório de árias de ópera, operetas e canções natalinas.



Nos distritos, dentro da programação do Natal Sesc RJ, no Parque Municipal, haverá feiras de Economia Criativa e do Produtor Orgânico, de 10h às 18h. Outras atividades já estão disponíveis para o público, como high jump, kart a pedal, recreação esportiva, jogo da memória e o espetáculo “Ciência ou Mágica?”. Todas elas funcionam de segunda até sexta-feira, das 10h às 16h e se repetem no sábado e no domingo. No Centro Cultural de Pedro do Rio tem show da Christmas Band às 19h.



“Esse é um Natal muito democrático, com opções para todos os gostos. Além disso, temos uma programação que privilegia artistas locais, valorizando a produção cultural da nossa cidade”, ressaltou o presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi. “É nossa função contribuir para a democratização e descentralização da cultura, além do apoio aos talentos da nova geração”, destacou Steffen Daueslberg, CEO da Dellarte.

Serão 39 dias de Natal Imperial, com a programação acontecendo entre 2 de dezembro a 9 de janeiro, com mais de 400 horas de atividades. São mais de 300 atrações e mil artistas em cena, em 18 locais diferentes, incluindo o Centro e os distritos. Será possível prestigiar 12 concertos de orquestras, 15 apresentações de corais e, ainda, concertos e recitais no Museu Imperial. Juntos, o Natal Imperial e Natal Sesc vão gerar mais 900 empregos diretos e indiretos, movimentando mais de R$ 200 milhões na economia da cidade.