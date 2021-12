Secretário de Saúde de Petrópolis, Aloisio Barbosa da Silva Filho, em visita a uma UBS. - Divulgação/Ascom

Publicado 01/12/2021 15:18

Petrópolis - Faltando um mês para o fechamento do ano, os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) instaladas nos cinco distritos já superam os registrados anualmente nos cinco anos anteriores. Dados registrados no sistema E-SUS, do Ministério da Saúde, apontam que até o dia 29 de novembro, as 57 unidades de atenção básica – UBSs, PSFs, Centro de Saúde e Ambulatório de Especialidades - realizaram 211.704 atendimentos, entre consultas, atendimentos domiciliares, exames e procedimentos diversos, como aferição de pressão arterial, glicose, curativos, entre outros serviços de saúde. Foram 114.640 serviços a mais do que há cinco anos, em todo ano de 2016, quando foram registrados 97.064 - aumento de 118% se comparados os dados.

Os serviços oferecidos aos pacientes atendidos nas unidades até novembro deste ano são ainda 23% maiores do que em 2019 – ano anterior à pandemia de covid-19 que impactou o sistema de saúde no ano passado. De janeiro a novembro daquele ano, 171.793 atendimentos foram realizados.

“Entendemos a importância do trabalho de atenção básica no dia a dia das pessoas, para a prevenção e controle de doenças – um cuidado que também é fundamental para desafogarmos as emergências. Desde o início da nossa gestão temos trabalhado para melhorar a estrutura da rede de atenção básica, seja com melhorias pontuais, como a realização de intervenções de menor porte nas unidades, reformas e obras maiores, além da reestruturação de equipes”, destaca o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

A atual gestão já entregou reformas de unidades no Vila Rica e Vila Felipe. A Secretaria de Saúde tem em andamento atualmente obras em unidades no Siméria, Mosela e Amazonas.

“Todos os esforços têm sido feitos para que possamos melhorar os atendimentos na rede de atenção básica, para que todas as nossas unidades tenham equipes completas. Em janeiro tínhamos 14 unidades sem médicos. Conseguimos reduzir este déficit e hoje temos questões pontuais em quatro unidades, que estamos trabalhando para resolver, buscando profissionais para contratação”, explica o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.