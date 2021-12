Desde janeiro, cidade contabiliza 2.452 novas contratações - Reprodução

Desde janeiro, cidade contabiliza 2.452 novas contrataçõesReprodução

Publicado 02/12/2021 17:44

Petrópolis - Com saldo de 417 empregos em outubro (considerando admissões e demissões), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, mostra que, pelo quinto mês consecutivo, quase todos os setores da economia petropolitana tiveram saldo positivo. Desde janeiro, a cidade contabiliza 2.452 novas contratações.

“A recuperação da economia está ligada diretamente ao avanço da vacinação eficiente do município. O final de ano também vai aquecer o mercado e melhorar ainda mais esses números. Temos uma perspectiva positiva, trabalhando para atrair novos investimentos para alcançar o índice de geração de emprego melhor do que o período anterior a pandemia”, afirma o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, detalha que os números são positivos e que as previsões anteriores, de um crescimento continuo e sustentável, estão se confirmando: “Em uma perspectiva, colocando todos os entraves resultantes da pandemia, a economia da cidade deu um sinal claro de recuperação. Existe uma forte tendência que haja uma melhora maior com a aproximação do final do ano, com as contratações para o Natal”.

De acordo com os números do Caged, o setor que mais criou vagas em outubro foi o de comércio, com 206 novas oportunidades criadas, uma variação de 1,23%. Em seguida, indústria, com mais 153 contratações, uma variação de 1,43%; já o setor de serviços foram 77 novos postos, uma variação positiva de 0,26%.

“É uma informação importante que mostra uma perspectiva positiva para os empresários da cidade, sobretudo nessa época de final de ano, quando há uma tendência no aumento do número de vagas, principalmente no setor de comércio”, confirma Soares.