Diretor-presidente do Armazém do Grão, Antoane Correa; e o controller da empresa, Gabriel Juliace Magalhães, com as placas do Prêmio Abrappe 2021 - Divulgação

Diretor-presidente do Armazém do Grão, Antoane Correa; e o controller da empresa, Gabriel Juliace Magalhães, com as placas do Prêmio Abrappe 2021Divulgação

Publicado 03/12/2021 18:25

Petrópolis - A rede Armazém do Grão, sediada em Petrópolis, foi a grande vencedora da categoria Sustentabilidade, na etapa nacional do Prêmio Abrappe 2021, promovido pela Associação Brasileira de Prevenção de Perdas.

O prêmio, conquistado pelo estado do Rio de Janeiro e por Petrópolis, foi entregue ao controller da empresa, Gabriel Juliace Magalhães, que representou toda a equipe Armazém do Grão envolvida no case de projetos premiado, no último dia 30 de novembro, durante o evento realizado em São Paulo.



O Prêmio Abrappe 2021 tem como objetivo reconhecer os profissionais de varejo e do setor de prevenção de perdas, assim como as empresas que, ao longo dos anos de 2020 e 2021, contribuíram, idealizaram, implantaram ou estão implantando cases inovadores, proporcionando ganhos financeiros, produtividade ou boas práticas.



O prêmio na categoria Sustentabilidade foi concedido ao case do Armazém do Grão que englobou quatro temas: “Book de informações gerenciais”, “Área de trabalho padrão”, “Projeto acompanhamento de validade” e “Produtos doados que não podem ser comercializados”. Os projetos implementados em 2020 deram ao Armazém do Grão maior controle administrativo, de gerenciamento de equipes e de perdas, contribuindo também com o projeto social da empresa.



Para o diretor-presidente da rede, Antoane Correa, o prêmio é um reconhecimento das ações promovidas por toda equipe Armazém do Grão, visando a qualidade dos serviços e dos produtos oferecidos à população em todas as lojas.



“Estamos todos muitos felizes com este prêmio nacional. Trabalhamos muitos nos últimos dois anos para implementar todos os projetos na empresa e agora estamos colhendo os frutos. O prêmio da Abrappe é resultado do alto desempenho das equipes envolvidas, que a cada dia demonstram alta performance em seus departamentos”, finalizou Correa.

A Abrappe foi criada com o objetivo de tornar a prevenção de perdas uma área estratégica e que contribua, de forma sustentável, para o aumento da rentabilidade dos negócios.