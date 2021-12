Alunos vão participar em três modalidades: vôlei sentado, bocha e atletismo - Reprodução

Publicado 03/12/2021 15:26

Petrópolis - Petrópolis recebe neste sábado (4), o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2021 no 32º Batalhão Dom Pedro II e contará com a participação de 120 crianças, com idade entre oito e 17 anos, da rede municipal de ensino. Os alunos vão participar em três modalidades: vôlei sentado, bocha e atletismo.

A cidade foi uma das três do Estado e uma das 70 de todo o país selecionadas pela Caixa para receber o festival, que acontece simultaneamente, no sábado, em todas essas sedes.

“É uma enorme conquista para a nossa cidade e para os nossos alunos. É por meio do esporte, de forma inclusiva, que podemos transformar e mudar a vida dessas crianças”, ressaltou o prefeito Hingo Hammes, lembrando que o Festival é alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

O evento reúne alunos com ou sem deficiência e tem início às 8h30 e segue até meio-dia. Os alunos receberão medalhas e troféus pela participação nas atividades. Estudantes estagiários de Educação Física também estarão no evento, dando suporte na logística e a equipe técnica do festival supervisionará todos os trâmites.

“Iniciativas como esta servem para mostrar que todos são capazes de realizar algum tipo de atividade e que as limitações não são impeditivas para a prática esportiva ou qualquer outro tipo de atividade”, disse o secretário de Educação, José Luiz Lima.

A primeira edição do Festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades. Em 2019, o evento teve 70 sedes e em 2020 não houve edição. Além de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também foram selecionadas para receber o festival as cidades de Volta Redonda e Engenheiro Paulo de Frontin, e o Clube Regatas Vasco Da Gama.



SERVIÇO:

Festival Paralímpico Loterias Caixa 2021

Local: 32º Batalhão Dom Pedro II – Vila Militar

Data: 04 de dezembro de 2021

Hora: início 8h30 / encerramento ao meio dia com entrega das medalhas e troféus