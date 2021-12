Árvore de Natal com 35 metros montada na Praça da Liberdade, um dos destaques do Natal Imperial 2021 em Petrópolis - Divulgação/Serra Drone

Publicado 03/12/2021 15:00

Petrópolis - O Natal Imperial 2021 foi aberto oficialmente na noite desta quinta-feira (2) em Petrópolis. O prefeito da cidade, Hingo Hammes, acompanhado do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, acompanhou o espetáculo de acendimento das luzes e inaugurou a árvore de 35 metros instalada na Praça da Liberdade – local que durante a festa será chamado de "Vila Imperial". Na sequência, o público contou com o show da cantora Joanna, que trouxe no repertório sucessos de sua carreira e clássicos de Natal.



Também estiveram presentes no ato a superintendente da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Conceição Diniz; o CEO da Dellarte, Steffen Daueslberg; a gerente comercial da Claro, Michelle Nemer; o Bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão; o deputado estadual Marcus Vinícius, e o presidente da Câmara Municipal, Fred Procópio,

“Hoje é um dia de muita alegria. A população de Petrópolis aderiu à vacinação e, por conta disso, hoje nós conseguimos abrir oficialmente o Natal Imperial. Destaco aqui a união de esforços, entre o poder público, iniciativa privada, e o terceiro setor, na construção de uma programação especial para os petropolitanos e também para os turistas. Que todos aproveitem tudo o que preparamos e que a gente nunca esqueça do verdadeiro espírito do Natal”, disse o prefeito Hingo Hammes, agradecendo ainda a presença do secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, do presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi, de outros secretários municipais, além dos vereadores Marcelo Chitão, Gil Magno, Eduardo do Blog, Marcelo Lessa, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Ronaldo Ramos, Maurinho Branco e Domingos Protetor.



Serão 39 dias de Natal Imperial, com mais de 400 horas de atividades. São mais de 300 atrações e mil artistas em cena, em 18 locais diferentes, incluindo o Centro e os distritos. Será possível prestigiar 12 concertos de orquestras, 15 apresentações de corais e, ainda, concertos e recitais no Museu Imperial. Juntos, o Natal Imperial e Natal Sesc RJ vão gerar mais de mil empregos diretos e indiretos, movimentando mais de R$ 200 milhões na economia da cidade. “É nossa função contribuir para a democratização e descentralização da cultura, além do apoio aos talentos da nova geração. Estamos muito felizes por esse trabalho, feito por muitas mãos, em prol da cidade”, destacou Steffen Daueslberg, CEO da Dellarte.