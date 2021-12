Procon em Itaipava: no local serão 4 atendentes e um novo sistema será utilizado, o "Proconsumidor" - Reprodução

Publicado 03/12/2021 18:08

Petrópolis - A Central do Procon em Itaipava será reaberta a partir de segunda-feira (6). Os atendimentos no local tinham sido suspensos em março de 2020, com a pandemia. Com a reativação, os atendimentos ocorrerão das 10h às 16h na central que fica na Estrada União e Indústria, nº 10800, no Centro da Cidadania.



“Fizemos uma reformulação no espaço. Colocamos novas baias para atender com mais conforto e segurança o consumidor. Esperamos com isso aliviar um pouco o atendimento em nossa sede, no Centro e tornar mais fácil o acesso dos moradores dos distritos aos serviços”, afirmou o coordenador do Procon, Jorge Badia.



No local serão quatro atendentes e um novo sistema será utilizado, o “Proconsumidor”. “O novo sistema possui uma plataforma mais rápida e intuitiva, agilizando o atendimento e as respostas dos fornecedores. E o mais importante: há uma interação com o consumidor durante o processo. Ele poderá, de casa, consultar o andamento de sua reclamação”, completa Jorge Badia.



Os telefones da central de Itaipava são: 2237-7337 / 2237 7448 e 2237- 7418. No Centro, os números para contato são: (24) 2246-8469, 2246-8471, 2246-8473, 2246-8475, 2246-8477, 2246-8470, 2246-8472, 2246-8474 e 2246-8476. Vale destacar que, nesse primeiro momento, não haverá necessidade de agendamento para atendimento na central em Itaipava.