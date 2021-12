Serão mais de 50 pontos de arrecadação em unidades de saúde existentes em localidades dos 5 distritos - Divulgação/Ascom

Publicado 04/12/2021 15:06 | Atualizado 04/12/2021 15:06

Petrópolis - Unidades de Saúde da rede de atenção básica de Petrópolis - UBSs e PSFs - abrem as portas para a arrecadação de alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha é realizada por equipes da Secretaria de Saúde e faz parte das ações da campanha “Fazer o Bem, Faz Bem” – uma ação de governo para incentivar a solidariedade e dar apoio a quem precisa. Serão mais de 50 pontos de arrecadação em unidades de saúde existentes em localidades dos cinco distritos.

“A iniciativa da Secretaria de Saúde vem somar às demais ações do município para unir a população e estimular doações àqueles que mais precisam. A ‘Fazer o Bem, Faz Bem’ é uma campanha de toda cidade, com o objetivo de sensibilizar as pessoas. É uma oportunidade para mobilizarmos a sociedade petropolitana e promovermos a solidariedade”, destaca o prefeito da cidade, Hingo Hammes, lembrando que o material arrecado irá beneficiar cerca de 2500 famílias prioritariamente.

A campanha é realizada pelo governo municipal, por meio das Secretarias de Defesa Civil e Ações Voluntárias e da Assistência Social, que agora recebem o apoio da Secretaria de Saúde, com iniciativa das equipes de Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde da Família, Academias da Saúde e do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica -Nasf.

“São mais de 50 unidades de Saúde em todas as regiões da cidade recebendo as doações de alimentos não perecíveis. É uma iniciativa das equipes das unidade que irá somar às demais ações que já vem sendo realizadas dentro da campanha ‘Fazer o Bem, Faz Bem’. Ter as unidades de saúde como pontos de arrecadação, facilita a vida das pessoas que quiserem exercer a solidariedade, entregando a sua doação”, declarou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A arrecadação nas unidades de Saúde vem somar aos demais pontos já existentes: redes de supermercados do Bramil, do Itamarati, Itaipava e Posse; no Terê Frutas de Cascatinha; no Armazém do Grão do Valparaíso; no Supermarket do Quitandinha; no DIB de Cascatinha; e no Rede Economia do Itamarati e Bingen.

Além dos supermercados, a campanha mantém pontos para o recebimento de doações na sede da Defesa Civil, que fica na Rua Buarque de Macedo, 128 – Morin; na Casa da Cidadania, na Rua Visconde de Souza Franco, 474 – Centro; e no Centro de Cidadania, na Estrada União e Indústria, 11860 – Itaipava.

“Estamos engajados nessa ação em prol das famílias que mais necessitam. Esta iniciativa das equipes da Secretaria de Saúde é muito bem-vinda e importante para fortalecermos a campanha. Já havíamos tido um reforço nos pontos de doações com a adesão de mais unidades de supermercados, onde instalamos novos pontos de arrecadação e agora teremos ainda mais locais para que as pessoas entreguem seus donativos”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.

Com o objetivo de intensificar a arrecadação, o município está promovendo o Dia D de arrecadação, no dia 17 de dezembro, quando voluntários estarão nos pontos de recolhimentos dos alimentos, mobilizando a população a participar da iniciativa

“O Dia D é importante para marcarmos esta mobilização da sociedade em prol da segurança alimentar dessas famílias que mais necessitam. Nossa equipe estará atuando para incentivar e sensibilizar as pessoas para a doação. Contamos com a sensibilidade e adesão das pessoas”, finalizou o secretário de Assistência Social, Hugo Bento.