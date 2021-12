Cocaína, maconha e crack apreendidos pela Polícia na noite deste sábado (4) no Canto do Cemitério - Divulgação/PM

Publicado 05/12/2021 12:51

Petrópolis - Na noite deste sábado (4), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2° Cia do 26° BPM de Petrópolis, após diligências na localidade conhecida como Canto do Cemitério, apreenderam drogas com dois acusados.

Na ação, um homem foi detido com 495 cápsulas de cocaína, 75 trouxinhas de maconha e 60 papelotes de crack e um menor foi apreendido com 45 trouxinhas de maconha. A ocorrência foi registrada na 105º DP, no Retiro.