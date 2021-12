Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Petrópolis - Reprodução

Publicado 05/12/2021 19:32

Petrópolis - Novembro é o mês com menor número de mortes registradas por COVID-19 em Petrópolis desde o início da pandemia, em março do ano passado. Dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde mostram que, ao longo do mês, seis óbitos foram confirmados na cidade.

No período mais crítico da pandemia, em abril, foram 299 mortes pela doença. A Vigilância Epidemiológica investiga ainda quatro casos de pacientes que morreram com sintomas da doença no mês passado Ao todo, o município tem seis óbitos em análise, um que ocorreu em outubro, quatro em novembro e um em dezembro.

A redução das mortes é resultado do avanço da vacinação na cidade, que supera 92,18% da população com pelo menos uma dose e 80,65% das pessoas maiores de 12 anos com duas doses ou vacina em dose única.

“Ao passo que a vacinação contra a COVID-19 avança, os resultados confirmam a eficácia dos imunizantes. São dados que nos trazem esperança e que reforçam a importância da vacina. Por isso, peço que quem ainda não tomou a vacina não espere mais. E quem não completou o esquema vacinal deve estar atento para que, quando chegar a hora, compareça ao posto de vacinação! Toda a equipe da Saúde tem trabalhado muito para garantir que todos estejam vacinados. Agradeço a cada um e também à população, que aderiu à campanha, que entendeu a importância da vacinação e está fazendo a sua parte. Seguimos trabalhando com a meta de imunizar um número cada vez maior de pessoas”, diz o prefeito Hingo Hammes.

Com o aumento na taxa de imunização contra a COVID-19, Petrópolis segue consolidando também a queda no número de internações pela doença. Após registrar em abril, 374 pessoas internadas simultaneamente em leitos clínicos e de UTI nas redes pública e privada, o município chegou a ter em novembro 24 horas com apenas dois pacientes internados em toda a rede de Saúde. Ao longo do mês, o município teve dez dias sem nenhum paciente internado em leitos clínicos da rede pública e pela primeira vez desde o início da pandemia passou 24 horas sem nenhum paciente internado em leito de UTI na rede SUS. Na sexta-feira (3) a cidade tinha em toda a rede de saúde – hospitais públicos e privados -três pacientes internados em UTIs e nenhum em leito clínico.

"É muito importante que as pessoas observem o seu cartão de vacina e compareçam para tomar a segunda dose e também a dose de reforço, que é aplicada cinco meses após a segunda dose. Os resultados que temos hoje são reflexo da vacinação. Agradeço as equipes da Secretaria de Saúde e aos petropolitanos, que estão fazendo a sua parte para que possamos superar esta pandemia", avalia o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho.