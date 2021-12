Profissionais se preparam para encarar novos tempos e recuperar dias perdidos durante a pandemia. Na foto, a Beauty Stylist Rebecca Simas - Divulgação

Publicado 05/12/2021 16:54

Petrópolis - Passados os momentos de pico da pandemia e com a retomada de várias atividades em Petrópolis, profissionais que atuam no segmento de eventos têm grande expectativa em relação ao próximo ano. Com a imunização avançando, diversas das comemorações e celebrações que já haviam sido suspensas em função da COVID-19, estão sendo agendadas.

Por outro lado, já há quem esteja investindo valores desde agora, para realizar o sonho de festejar um casamento, aniversário ou formatura, o que mostra indícios de uma fase positiva e promissora para o setor.



Uma pesquisa feita pelo site casamentos.com.br, portal que oferece soluções para noivos, mostrou que cerca de 60% das pessoas que se casariam em 2020, decidiram adiar as comemorações. A grande parte deles ocorre entre os meses de setembro deste ano e agosto de 2022.



Segundo as informações da Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), a pandemia de Covid-19 fez com que 79% de eventos sociais e corporativos fossem adiados no ano passado. O faturamento do segmento no país registrou queda de 98%.



O empresário e proprietário da marca de sorvetes Gelato Imperial, André Maia, tem percebido um mercado otimista para novos tempos. A participação em festas de aniversário, casamentos, além de feiras e eventos em geral, já foi retomada e outras contratações também vêm sendo negociadas.



“Nós estávamos ansiosos por este momento. A pandemia acabou mudando muito o nosso dia a dia de trabalho e com isso precisamos nos adequar. Somos uma empresa que se expandiu nos eventos, nas feiras promovidas em Petrópolis e arredores, solidificando e ampliando o poder da marca Gelato Imperial. Só neste mês fizemos cinco eventos e temos muitos outros clientes procurando para que a gente possa estar nestas comemorações. É um momento de muita felicidade”, diz Maia.

O empresário e proprietário da marca de sorvetes Gelato Imperial, André Maia Divulgação

De acordo com a Beauty Stylist Rebecca Simas, especializada em cabelos e maquiagem, há um aumento de demanda expressivo neste período, principalmente de agendamentos para 2022.



“Em uma visão otimista, posso afirmar que será maior do que antes da pandemia. Pois agora muitos entenderam que a vida é um sopro e é pra ser vivida em sua totalidade. Já tenho alguns contratos com data estimada para 2022 e apesar de estarem um pouco receosos, os clientes já estão começando a procurar para datas e isso de certa forma, dá uma injeção de ânimo, por ver o nosso segmento voltando ao lugar”, afirma Rebecca.



Diante de um momento onde há tanta esperança cercando a população, os profissionais se preparam para encarar novos tempos e recuperar os dias perdidos.



“Por aqui continuamos trabalhando para levar um produto de qualidade e segurança em todos os locais em que estivermos. Mas saber que poderemos rever amigos, clientes e também fazer a alegria de muitos em outros espaços que percorremos, é motivo de muita gratidão”, pontua André.



De acordo com Rebecca, a imunização vem acendendo a chama do retorno à normalidade, abrindo o leque para eventos e festas, além da vida cotidiana, o que dá um respiro para quem precisou se adequar durante o período.



