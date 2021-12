IPTU tem desconto de 10% para o contribuinte que pagar em cota única o imposto até dia 06/01/22 - Reprodução

Publicado 06/12/2021 18:20

Petrópolis - Contribuintes que optarem pelo pagamento do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) 2022 de Petrópolis em cota única até 6 de janeiro vão garantir 10% de desconto no tributo. Os carnês – cerca de 98.500 – começam a ser distribuídos nesta sexta-feira (10).

Quem optar pela cota única com vencimento em 7 de fevereiro terá 7% de desconto e a quitação até 7 de março de 2022 assegura redução de 5% no valor. Para os contribuintes que optarem pelo pagamento mensal, a primeira parcela do tributo vence no dia 20 de janeiro. Vale destacar que as pessoas que não receberem seus carnês durante esse mês, deverão tirar a segunda via na página eletrônica da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).



“O desconto de 10% serve de incentivo àquele contribuinte que tem condições de fazer o pagamento do valor total. O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação própria do município e garante serviços importantes para o dia a dia da população”, disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, citando como exemplo a manutenção de unidades de saúde, aquisição de medicamentos, limpeza e iluminação.