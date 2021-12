Ônibus que possuem selo rosa "Aceita Cartão Digital" no para-brisa passam a contar com a transação por aproximação - Divulgação

Publicado 06/12/2021 17:45

Petrópolis - As empresas de ônibus de Petrópolis continuam investindo em tecnologia, proporcionando mais agilidade e facilidade aos passageiros que utilizam o transporte público na cidade. A partir de agora, a utilização do celular como forma de pagamento da tarifa, presente em todos os coletivos da Petro Ita e Cascatinha, foi ampliada às empresas Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transporte. Para os ônibus que ainda não possuem a tecnologia, o pagamento da tarifa acontece pelos meios tradicionais, através de dinheiro ou cartão Riocard Mais.

Todos os ônibus que possuem o selo rosa “Aceita Cartão Digital” no para-brisa dos coletivos passam a contar com a transação por aproximação. Para utilizar o recurso, basta o cliente baixar o App “Cartão Digital + Valida Mais”, em um aparelho celular com sistema operacional Android, que tenha a tecnologia NFC instalada, para que seja possível a comunicação entre o celular e o validador do ônibus.

Inovador e seguro, o Cartão Digital passa a ser o primeiro do país com caráter multimodal. Com ele, é possível comprar e validar créditos de passagem no próprio aparelho, tornando mais ágil e fácil o acesso ao transporte público. O aplicativo “Cartão Digital – Valida Mais” está disponível gratuitamente na loja Google Play.