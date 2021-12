Prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, junto com o treinador da equipe de vÎlei do Sesc Flamengo, Bernardinho - Divulgação/Ascom

Petrópolis - Na manhã deste domingo (5), o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, participou de atividades do Natal do Sesc, que faz parte da programação do Natal Imperial 2021. Ao lado do treinador da equipe de vôlei do Sesc Flamengo, Bernardinho, acompanhou o treinamento ministrado pela equipe profissional feminina a adolescentes de clubes da cidade - como Palmeira e Petropolitano - além de projetos como o da Comac e do C3. O prefeito ainda participou de ato para plantio, junto com o treinador, de uma árvore.

“Recentemente, recuperamos as quadras aqui do Parque Municipal, que hoje recebem essa atividade que o Sesc trouxe nessa parceria com o município para integrar o Natal Imperial. O esporte sempre foi um tema muito importante para mim. Sou profissional da área, já fui secretário de esportes do município e sei o quanto representa para os futuros atletas da nossa cidade essa oportunidade de estar ao lado de atletas profissionais, trocar experiência, aprender. Além disso, é uma oportunidade enorme receber dicas de um cara que é referência no esporte não só no Brasil, mas no mundo, como o Bernardinho”, destacou Hammes.

Estar ao lado do Bernardinho e da equipe de vôlei do Sesc Flamengo foi, para a garotada, uma experiência difícil de traduzir. “Não tenho palavras para descrever”, disse Yasmin Coelho, de 12 anos. Mas, se faltaram palavras, sobraram sentimentos. “Eu tô tremendo até agora, desde a hora que eu cheguei no parque”, contou a Esther Baltar Luiz (17). Até que, finalmente, Ana Carolina Vieira de Souza (16), conseguiu uma definição: “Foi a melhor experiência que já tive”.

E, enquanto elas contavam a experiência, surgiu o técnico Bernardinho para elogiar. “Jogam muito, hein”. “É uma oportunidade única que o Sesc e a Prefeitura trazem para esses jovens, de aprender, de conhecer atletas, de ter essa inspiração, mas também de brincar, fazer essa interação, essa integração que é tão importante. É um prazer poder estar rodando o estado, conhecendo projetos como estes aqui de Petrópolis, dos clubes e dos projetos sociais, aqui no Parque Municipal de Petrópolis. As parcerias são fundamentais”, destacou Bernardinho.

Um dia especial também para as jogadoras que ajudaram a passar um pouco de conhecimento para as futuras atletas. “Essa é uma idade de descoberta, de você estar conhecendo o esporte. Eu comecei também assim, num projeto Viva Vôlei lá de Niterói, e a vivência com atletas profissionais acaba dando uma oportunidade de elas verem e aprenderem. A gente ensina um fundamento e também gera inclusão. Estar aqui não é divertido apenas para ela. É para a gente também”, diz a atleta do Sesc e da seleção brasileira, Gabi Guimarães.

A lição foi bem aprendida: “Eu não tenho muita segurança com o meu ataque e ela disse que eu preciso dar apenas um leve toque na bola, que vai sair ótimo”, detalhou Yasmin.