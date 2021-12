Consumidores poderão buscar intermediação no Procon para negociar dívidas com o Banco do Brasil - Reprodução

Publicado 06/12/2021 17:57

Petrópolis - Uma boa dica para quem quer aproveitar o final do ano para acertar as dívidas: o Banco do Brasil iniciou nessa segunda-feira (6) o Mutirão de Renegociação BB, com condições especiais para renegociações de dívidas com descontos para liquidação à vista e também para renegociações a prazo das operações vencidas. A ação que é nacional e seguirá até o dia 17, em Petrópolis, conta com a intermediação do Procon.

Os gerentes gerais de duas agências da cidade, Lucas Figueiredo e Ivan Morch, estiveram no Procon para alinhar a iniciativa. “Os consumidores poderão buscar no Procon por essa intermediação. Não importa o status atual de sua conta corrente ou contrato junto ao BB. A intenção é ajudar e a dica é que as pessoas busquem esse auxílio o mais rápido possível porque, de fato, a chance de conseguir uma boa negociação é grande”, afirmou o coordenador do Procon, Jorge Badia.

Segundo o Banco do Brasil, a intenção é a de proporcionar aos clientes a possibilidade de solucionar suas dívidas, incentivar a educação e planejamento financeiro pessoal e contribuir para retomada da economia. As condições especiais são para renegociações de dívidas com descontos para liquidação à vista de até 95%. Também estarão disponíveis descontos especiais nas taxas de juros para renegociações das operações vencidas e prazos que podem chegar até 100 meses para pagamento - condições disponíveis para públicos pré-selecionados pelo banco.

O banco vai habilitar clientes pessoa física, produtor rural e pessoa jurídica no Mutirão, que possuam, dividas inadimplidas oriundas de operações de créditos pessoal, cartão de crédito, cheque especial e outras. Vale destacar que os canais digitais também estarão disponíveis para os clientes: internet, aplicativos de celular e telefone.