Queda de uma árvore interditou completamente rua Dom Pedro, no centro da cidade - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/12/2021 17:20 | Atualizado 07/12/2021 17:46

Petrópolis - A empresa de ônibus Cidade das Hortênsias teve que realizar o embarque e desembarque de passageiros, provisoriamente, na praça Dom Pedro. Por volta das 15h, a queda de uma árvore interditou completamente a rua Dom Pedro, impedindo a chegada dos ônibus até a praça do Bosque. Ao todo, três linhas de ônibus foram impactadas.



O itinerário das linhas 300 – Terminal Corrêas (Via Quissamã), 330 – Terminal Corrêas (Via Pedro Elmer) e 340 – Terminal Itamarati teve que ser desviado para a avenida Ipiranga. Desde o momento do incidente, a Cidade das Hortênsias deslocou fiscais nos dois pontos de ônibus, orientando os passageiros quanto às mudanças.



Para informações sobre a localização dos ônibus em tempo real, o Setranspetro orienta que os clientes do transporte coletivo acessem o aplicativo gratuito Vá de Ônibus, disponível gratuitamente nas versões para Android e IOS.

No final da tarde, em nota, a Cidade das Hortênsias informou que a operação das linhas 300 – Terminal Corrêas (Via Quissamã), 330 – Terminal Corrêas (Via Pedro Elmer) e 340 – Terminal Itamarati foi restabelecida pela rua Dom Pedro, tendo como ponto final a praça do Bosque.