Programação completa do Natal Imperial está disponível no site oficial do evento em www.natalimperial.com.br - Divulgação/Ascom

Publicado 07/12/2021 17:00

Petrópolis - A programação do Natal Imperial 2021 desta semana em Petrópolis conta com uma série de atrações por toda a cidade. Nesta quarta (8), na escadaria do Hospital Santa Teresa, acontece a apresentação do Coro de Câmara dos Canarinhos de Petrópolis às 18h. Na quinta (9), também no mesmo local e horário, será a vez do Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis. Outro destaque é a presença de Toni Garrido no Parque Municipal, em Itaipava, no sábado (11), às 21h. A Tribo de Gonzaga se apresenta na Praça Visconde de Mauá, às 18h, na sexta (10). Toda a programação é gratuita.

"Contamos com uma programação extensa, bastante variada, que vai atender a todos os públicos. A programação foi construída por todos os nossos parceiros, com a realização da Dellarte, o apoio do Sesc, da iniciativa privada e do poder público. Essa união de esforços está proporcionando um Natal Imperial marcante para todos, que só foi possível pelo avanço da vacinação", destacou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

Ainda na sexta (10), acontece o show “Azul” de Daniel Pellegrini, às 19h, na Casa do Papai Noel, que funciona no prédio anexo da prefeitura. O espetáculo “Natal Pelo Mundo” dos Canarinhos de Petrópolis será na escadaria da Câmara Municipal às 20h. No Centro Cultural de Pedro do Rio, tem show de Natal com a banda Sambalanço. Segundo o presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi, “É função do poder público e da Dellarte contribuir para a democratização e descentralização da cultura, além do apoio aos talentos da nova geração. O Natal Imperial 2021 tem esse objetivo”, destacou.

O Natal Imperial conta ainda com uma programação enriquecida por uma série de concertos de música clássica que ocorrem no Cineteatro do Museu Imperial, local tradicional dos concertos mensais que a Sociedade Artística Villa-Lobos realiza há mais de 50 anos em Petrópolis. Os concertos são apresentados todas as sextas e sábados, às 18h30m, com entrada franca. As senhas são retiradas 1 hora antes.

A programação de música clássica foi organizada pelo Instituto Dell’Arte e visou dar um panorama de vários estilos de música, incluindo obras do período medieval aos compositores contemporâneos, assim como incluiu conjuntos que não são usuais, como voz e acordeão, com Camila Marliere e Tibor Fittel, que se apresentam nesta sexta, com um repertório de árias de ópera e canções brasileiras.

“Após um ano e meio de ausência, os concertos de música clássica voltam a acontecer em Petrópolis, dentro da programação do Natal Imperial no Cineteatro do Museu Imperial. Eles vão esquentar o público tradicional de frequentadores da Sociedade Artística Villa-Lobos (SAV), preparando a volta de sua série de concertos que devem acontecer a partir de abril do próximo ano”, declarou Myrian Dauelsberg, Presidente do Instituto Dell’Arte.

A festa, que começou no dia 2 de dezembro e vai até 9 de janeiro, conta com mais de 400 horas de atividades. São mais de 300 atrações e mil artistas em cena, em 18 locais diferentes, incluindo o Centro e os distritos. Será possível prestigiar 12 concertos de orquestras, 15 apresentações de corais e, ainda, concertos e recitais no Museu Imperial. Juntos, o Natal Imperial e Natal Sesc RJ vão gerar mais de mil empregos diretos e indiretos, movimentando mais de R$ 200 milhões na economia da cidade.

A programação completa do Natal Imperial está disponível no site oficial do evento (www.natalimperial.com.br). Mais informações no Disque Turismo de Petrópolis: 0800 024 1516 e WhatsApp (24) 2237-3321. De segunda a sábado e feriados, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h.