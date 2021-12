RJ-107, conhecida como estrada da Serra Velha, é a principal ligação entre Petrópolis e Magé - Divulgação

Publicado 08/12/2021 10:07 | Atualizado 08/12/2021 10:24

Petrópolis - Nesta quarta-feira (7), o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Cidades e o Departamento de Estradas de Rodagens, publicou no Diário Oficial que a empresa vencedora do edital de licitação da RJ-107, conhecida como Serra Velha, é a Erwil Construções. A empresa será responsável pela revitalização completa da estrada, principal ligação entre Petrópolis e Magé. No total serão 12,2 quilômetros de intervenções para a revitalização.



Bernardo Rossi, subsecretário de Estado das Cidades, vem trabalhando para tirar a obra do papel e defendendo a importância da revitalização. Durante o processo, esteve acompanhando algumas ações de manutenção emergencial na rodovia para minimizar os prejuízos aos motoristas devido às condições da via.

“Há muitos anos eu reivindico a revitalização da Serra Velha. Sem dúvidas, é uma das grandes solicitações que os moradores da cidade me fazem desde que fui deputado, prefeito...e agora atuando diretamente no estado, conseguimos tirar do papel, logo as obras serão iniciadas”, afirmou Bernardo.

O projeto de 12,2 quilômetros será iniciado no entroncamento da Rua Joaquim Aguiar, em Magé, até o Condomínio Residencial Grão Pará, em Petrópolis. A obra será uma conquista para os moradores do meio da serra e comunidades próximas, bem como aos motoristas que necessitam de um caminho passando pela cidade de Magé.