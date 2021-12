De quarta (8) a sexta-feira (10) equipes da Saúde aplicaram a vacina contra a COVID-19 no bairro Retiro - Divulgação/Ascom

Publicado 08/12/2021 11:37

Petrópolis - Ações de busca ativa de vacinação contra a COVID-19 da Secretaria de Saúde de Petrópolis em comunidades e áreas de difícil acesso da cidade resultaram em mais de 1.031 doses da vacina contra a a doença aplicadas até a última segunda-feira (6).

Com o objetivo de levar a vacina para famílias em situação de risco social, o trabalho teve início no fim do mês de setembro. Dando sequência a ação, equipes da Secretaria de Saúde estarão na UBS do Retiro de quarta (8) a sexta-feira (10), para a aplicação da vacina sem a necessidade de cadastro. Outra ação será destinada a quilombolas e moradores da região do Quilombo, no Boa Esperança (Itaipava), nesta quinta-feira (9).



“São ações planejadas por equipes da Secretaria de Saúde para que possamos garantir que todos os petropolitanos tenham acesso à vacina. Petrópolis tem números muito positivos na vacinação contra a covid-19. Temos 81,06% da população acima de 12 anos com esquema vacinal completo, mas a busca ativa é fundamental para encontrarmos pessoas que, por alguma razão, ainda não tomaram a vacina. Continuamos pedindo para as pessoas que ainda não tomaram alguma dose da vacina compareçam aos pontos de vacinação”, ressaltou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.



Equipes também fazem a busca ativa para atualizar demais vacinas

Em paralelo, a Saúde está realizando a busca ativa para atualização do cartão de vacina de moradores de comunidades. Do dia 29/11 a 3/12, foram aplicadas 203 doses de rotina em crianças, adolescentes, adultos e idosos, e 93 para a influenza no bairro Madame Machado. Desde o dia 3 até 10/12 está sendo realizada a vacinação de rotina na região do Carangola.