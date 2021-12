Boletim Meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis desta quarta-feira (8) - Reprodução

Publicado 08/12/2021 15:44

Petrópolis - Após dois dias de chuva, que se intensificou nesta quarta-feira (8), a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis mantém o município em Estágio Operacional de Atenção, estabelecido desde a previsão divulgada na última segunda-feira (6).

De acordo com o Boletim Meteorológico, a cidade ainda vai enfrentar dias de céu encoberto a nublado, com chuva de intensidade moderada, principalmente nos períodos da tarde e noite. Tendo em vista a constância da chuva, a Defesa Civil ainda emitiu aviso para potencial ocorrência de deslizamento, especificamente no primeiro distrito. Esse informativo leva em consideração a análise do volume de chuva que ultrapassa 60 milímetros nas últimas 24 horas.



Com esse cenário, a Defesa Civil mantém as equipes operacionais de sobreaviso para o atendimento a possíveis ocorrências em virtude da chuva constante. “Com o aumento da intensidade de chuva estamos desde segunda-feira preparados para acionar o reforço das equipes. Seguimos em monitoramento e orientamos que a população fique atenta aos nossos avisos”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



Até o momento, as equipes atuaram em oito ocorrências, sendo: avaliação de risco estrutural (1), na Duarte da Silveira; vistoria de buraco em via pública (2), no Carangola e no Quarteirão Ingelhein; deslizamento (2), no Centro e no São Sebastião; avaliação de poste (1), na Castelânea; infiltração (1), no Carangola; avaliação de risco estrutural em muro (1), no Alto da Serra.



O maior acumulado de chuva foi registrado no primeiro distrito com 64,4 milímetros nas últimas 24 horas. Na sequência, as regiões que mais apresentaram elevado volume pluviométrico foram:



Acumulado de chuva:

1º Distrito: Independência-Taquara às 14h30 - 64.4 mm/24h, 92.4 mm/48h, 104.6 mm/48h, 104.6 mm/96h;

2º Distrito: Samambaia às 14h30 - 8 mm/24h, 34 mm/48h, 44 mm/72h, 44 mm/96h;

3º Distrito: Estrada do Cantagalo às 14h30 - 7.52 mm/24h, 14.25 mm/48h, 22.52 mm/72h, 22.52 mm/96h;

4º Distrito: Capim Roxo às 14h30 - 16.25 mm/24h, 24.25 mm/48h, 53 mm/72h, 53 mm/96h;

5º Distrito: Posse às 14h30 - 20 mm/24h, 28.25 mm/48h, 59.75 mm/72h, 59.75 mm/96h.