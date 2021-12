Campanha chama atenção para a prevenção e conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - Divulgação/Ascom

Campanha chama atenção para a prevenção e conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)Divulgação/Ascom

Publicado 10/12/2021 11:15

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis promove na noite desta sexta-feira (10) na praça da Inconfidência, a última etapa do Fique Sabendo Itinerante, na programação do Dezembro Vermelho na cidade. A campanha chama a atenção para a prevenção e conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Das 19 às 23 horas, serão realizadas orientações e testagem para IST no local.

“O Fique Sabendo Itinerante tem sido um sucesso. Realizamos as primeiras etapas na Praça de Corrêas e na região da 24 de Maio. Atendemos mais de 100 pessoas, e fizemos mais de 450 testes. Durante o ano realizamos várias ações presenciais, e na campanha do Dezembro Vermelho não poderia ser diferente”, disse o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, destaca que quando o resultado do teste é positivo, as pessoas já são encaminhadas para o acompanhamento: “A partir dos resultados, os pacientes são orientados e recebem o suporte para tratamento. Os casos positivos identificados são acompanhados pela Área Técnica de IST/Aids para que passem por novos exames e iniciem o acompanhamento e os tratamentos necessários. As pessoas podem ter e contagiar alguma infecção sexualmente transmissível, mesmo sem apresentar sinais e sintomas”.