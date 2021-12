Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Serra Verde Imperial vai acontecer no Sesc Quitandinha - Divulgação/Ascom

Petrópolis - Representantes do turismo de todo o estado têm um encontro marcado em Petrópolis na próxima terça-feira (14), quando a cidade vai sediar o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Serra Verde Imperial (que reúne as cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu).

O evento acontecerá no Sesc Quitandinha, das 9h às 18h, numa realização da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), com o apoio da Prefeitura de Petrópolis.



O governador, Claudio Castro, e o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, vão conduzir o fórum. Na quarta-feira (8), ao lado do gerente do Sesc Quitandinha, Anderson Bravo, o secretário de Turismo de Petrópolis Samir El Ghaoui recebeu o sub-secretário de Grandes Eventos, Marcelo Monfort; a diretora de Gestão e Desenvolvimento, Valéria Lima; e demais colaboradores da Setur-RJ para o planejamento operacional do evento.



Para o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, o Fórum vai contribuir com o debate do turismo na Região Serrana e projetar as ações do segmento nos próximos meses, uma vez que há um cenário favorável com o avanço na vacinação no município. "Estamos em plena realização do Natal Imperial e o fórum vai trazer um importante debate para o setor, pensando sempre na retomada dos eventos, que são muito importantes para o desenvolvimento econômico dos municípios", destacou.



O evento terá palestras, mesas de debates e apresentações culturais e experiências gastronômicas. As cidades serranas apresentarão suas potencialidades turísticas e algumas atrações de Petrópolis também serão destaque, como a promoção do município como Wedding Destination (destino de casamentos), além dos circuitos ecorrurais e cervejeiro.



"Estamos trabalhando há alguns meses para trazer este importante evento para a nossa cidade, e ele chega exatamente no momento certo, em pleno Natal Imperial 2021, quando poderemos apresentar a potencialidade deste evento para todo o Estado. Será um momento importante também para a integração dos representantes do segmento, das prefeituras e do próprio Estado para o desenvolvimento do setor no cenário atual", comemora Samir.



O Fórum faz parte do programa ‘Turismo RJ + Perto’, que visa a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades. A meta é unir as lideranças públicas municipais, estaduais e a iniciativa privada das cidades do interior com o objetivo de debater a atividade turística nesta região fluminense.



