Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação do reforço do imunizante em idosos, que vivem em instituições de Longa PermanênciaDivulgação/Ascom

Publicado 09/12/2021 10:35

Petrópolis - Petrópolis ultrapassou nesta quarta-feira (8) a marca de 33 mil doses de reforço da vacina contra a COVID-19 aplicadas. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação do reforço do imunizante em idosos, que vivem em instituições de Longa Permanência, no fim do mês de agosto e ampliou em setembro para demais grupos prioritários.

Desde 21 de novembro o reforço está disponível para todas as pessoas com mais de 18 anos que receberam a segunda dose da vacina há mais de cinco meses. Até terça-feira (7) equipes da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde aplicaram 32.987 doses de reforço.

“Temos hoje mais de 81% da população vacinável com duas doses ou a dose única da vacina, ou seja, com o esquema de vacinação completo. Isso vem refletindo na redução das internações e mortes nos últimos meses. Mas neste momento, no entanto, é fundamental que as pessoas maiores de 18 anos, que estão aptas a receber a dose extra, não deixem de fazer o reforço na imunização. É com a vacina que iremos superar a pandemia”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembra que o reforço no imunizante deve ser aplicado cinco meses após a segunda dose. “Todas as pessoas maiores de 18 anos que tiverem concluído o esquema vacinal há mais de cinco meses podem receber o reforço. A orientação é para que elas observem no cartão de vacinação a data em que foi aplicada a segunda dose e, verificando que já há o intervalo de cinco meses, retornem para receber o reforço”, destaca o secretário de Saúde.

Para fazer o cadastro basta acessar o site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br), clicar no banner “Cadastro Vacinação Covid” e seguir o passo a passo, preenchendo os dados e escolhendo o local de vacinação. Importante lembrar que ao comparecer ao ponto de vacinação escolhido a pessoa deve levar o CPF, documento de identidade com foto e cartão de vacinação. A aplicação das doses vem sendo feita em

13 pontos distribuídos nos cinco distritos. Em todos os locais a vacinação é feita das 9h às 16h.

Até terça-feira (7) Petrópolis tinha 239.558 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. O município tem 210.313 pessoas que tomaram a segunda dose e 6.805 com a dose única da vacina.