Boletins emitidos pela Defesa Civil são um mecanismo a mais de orientação para as comunidades localizadas em áreas de riscoReprodução

Publicado 09/12/2021 10:51 | Atualizado 09/12/2021 11:18

Petrópolis - Com a chegada do período de maior intensidade das chuvas no município, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis adequa os boletins informativos para orientação da população. Desde o início da primavera a equipe técnica adotou o “Boletim Geológico”, que poderá ser enviado em dias de chuva forte na cidade.

A retomada da emissão do boletim tem o objetivo de destacar situações em que o sistema de monitoramento registra volumes significativos de chuva, durante um período de horas ou dias. O documento sinaliza as regiões que, em decorrência da chuva, têm maior potencial para a ocorrência de deslizamentos.

“Os boletins emitidos pela Defesa Civil são um mecanismo a mais de orientação para as comunidades localizadas em áreas de risco, que em dias de chuva forte já são alertadas com o envio de SMS, mensagens aos líderes comunitários em grupos de aplicativos e também com o acionamento do sistema de sirenes”, ressaltou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.



O secretário de Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers, explica que constantemente são readequados os sistema e serviços para as necessidades de cada período. “Mantemos nosso sistema de monitoramento para cada situação, oferecendo mais agilidade de atuação, seja para a comunidade seja para nossas equipes, em momento de emergência”, destacou o secretário.



O envio do “Boletim Geológico” é feito a partir da identificação de situação de risco, sendo divulgado especificamente nos dias em que a chuva pode gerar danos à população que ocupa áreas de risco. “Identificamos a necessidade do envio do comunicado para reforçar as ações de prevenção e preparação tendo em vista o risco de deslizamentos.

A partir do sistema de monitoramento conseguimos identificar as regiões onde há maior volume de chuva, o que consequentemente aponta a maior probabilidade de ocorrências, o que buscamos espelhar no boletim”, pontuou o diretor técnico da Defesa Civil, o geógrafo Luiz Henrique Alves da Silva, que explica ainda que os acumulados de pluviosidade influenciam diretamente nas condições de estabilidade do solo. “Índices físicos, tais como grau de saturação e peso específico, associados às características do relevo do município podem desencadear movimentos do solo”.



Os boletins informativos são enviados a partir de análises preliminares de risco para a cidade, como ocorreu durante o período de estiagem com a emissão do “Boletim de Risco de Incêndio em Vegetação”, que alertava para as regiões com elevada possibilidade de ocorrência de incêndios em vegetação.