Confraternização da equipe do Programa Criança Feliz foi realizada no Clube PetropolitanoDivulgação/Ascom

Publicado 10/12/2021 18:21

Petrópolis - Alegria e muita diversão marcaram a confraternização da equipe do Programa Criança Feliz da Secretaria de Assistência Social, realizada no Clube Petropolitano, nessa quinta-feira (9) com as 55 crianças atendidas pelo projeto, cujas famílias são cadastradas no Centro e Referência em Assistência Social (CRAS) do Centro.

Aproximadamente cem pessoas participaram da ação, entre cuidadores e irmãos das crianças assistidas – todos os protocolos de segurança sanitária foram respeitados. As crianças participaram de atividades pedagógicas, ganharam lanche e brinquedos.

“Foi uma confraternização simbólica para celebrar o Natal dos pequenos que são atendidos pelo programa. Através desse gesto a equipe da SAS quer desejar um Feliz Natal e um novo ano cheio de boas conquistas para essas famílias”, disse o secretário Hugo Bento. Outras confraternizações estão ocorrendo em regiões polos do programa.

Cristina Monteiro, mãe da Ana Clara de dois anos, moradora da 24 de maio, parabenizou a iniciativa da SAS: “Um momento diferente para as crianças. O programa é muito bacana, com orientações e dicas valiosas para as famílias”.