Felipe Lourenço, Nilson Anesclar e Fagner Oliveira estão à frente da iniciativa - Divulgação

Publicado 10/12/2021 18:27

Petrópolis - Com o objetivo de tornar o Natal especial para crianças em vulnerabilidade, a Academia Körper vai promover um aulão beneficente. Quem quiser participar da atividade deve levar um brinquedo que será doado a instituições carentes de Petrópolis. O aulão acontece no próximo sábado, dia 18 de dezembro, na unidade de Itaipava, a partir das 10h, e será aberto ao público, respeitando todos os protocolos sanitários neste momento de pandemia, como o distanciamento social e o uso de máscaras.

A ação será comandada por Felipe Lourenço, Nilson Anesclar e Fagner Oliveira. O trio está sempre promovendo atividades solidárias, tanto na Körper quanto em outros pontos da cidade. “Será um dia especial e bem divertido. Além de fazermos o que mais gostamos, que é dançar, vamos estar juntos em prol daqueles que mais precisam. Unidos podemos fazer o Natal de diversas crianças e famílias mais feliz”, disse o colaborador da Körper, Felipe Lourenço.

Para o profissional Fagner Oliveira, a iniciativa promovida pela Körper é fundamental para o momento em que estamos passando: “A academia não está só promovendo a atividade física, mas também incentivando a solidariedade e empatia. Com essa ação estamos mostrando que podemos fazer diferente”, comentou.

O empresário Anderson Bento, sócio-proprietário da Körper, frisa que a Educação Física une diversas competências, entre elas, a solidariedade. “A gente fica extremamente satisfeito de voltar às atividades coletivas esportivas e de lazer em Petrópolis, respeitando os protocolos sanitários. Com isso, além de propagar saúde e bem-estar, podemos promover essas ações de solidariedade, através da Educação Física. Aqui, as pessoas trazem a sua colaboração, participam, dançam e ficam felizes, garantindo mais saúde e qualidade de vida”, disse. A academia também é administrada por Michel Carneiro e Vinicius Carvalho.

A Körper Itaipava fica situada na Estrada União e Indústria, 11.881, no estacionamento (G2) do supermercado Bramil. Quem não puder comparecer no aulão, mas ainda assim quiser participar da ação de solidariedade, pode entregar os brinquedos na recepção da unidade, que funciona de segunda a sexta, das 06h às 22h, aos sábados, 07h às 11h e 16h às 20h, e aos domingos, 09h às 12h.