Evento contou com palestras e participação de gestores de segurança, servidores públicos do setor e representantes da sociedade civilDivulgação

Publicado 11/12/2021 20:31

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Serviço, Segurança e Ordem Pública com a Guarda Civil Municipal, realizou, nesta sexta-feira (10), o Fórum de Segurança Pública: Das Instituições à Comunidade. O evento, realizado no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis – UCP - teve como tema: O Que Estamos Fazendo E O Que Precisa Ser Feito?



Petrópolis é reconhecida como uma das cidades mais seguras do Estado e a integração entre as forças de segurança, além do constante diálogo entre poder público e sociedade civil, são considerados pontos-chave para a manutenção desse status. E foi justamente para mostrar este trabalho integrado e discutir o planejamento futuro das ações de segurança pública que o fórum foi realizado.

Ao longo da manhã e do período da tarde, o evento contou com palestras e participação de gestores de segurança, servidores públicos do setor e representantes da sociedade civil. “A integração é a palavra chave que define o resultado desse trabalho que é feito em Petrópolis. Porque o diálogo é importante e a união de forças gera sempre resultados melhores. A seriedade com que o assunto é tratado na cidade faz toda a diferença. E ainda podemos contar com a atuação da sociedade civil nesse processo. Agradeço à toda a equipe da Guarda Civil Municipal, que desempenha um trabalho extremamente importante na cidade, seja na proteção do patrimônio, no apoio às ações policiais, na cinoterapia ou nas ações do dia a dia do município”, disse o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

Hammes aproveitou a oportunidade para agradecer ao deputado federal Hugo Leal, que garantiu emenda parlamentar para compra de mais dois carros para a Guarda: “Os veículos chegarão para fortalecer ainda mais esse trabalho tão importante para o nosso município. Já iniciamos os trâmites para viabilizar a aquisição”.



No fórum de segurança pública, o parlamentar elogiou o trabalho em conjunto que é realizado na cidade: “Não é à toa que Petrópolis é exemplo não só para o Estado, mas para o país, nesse quesito segurança. Há um sistema eficiente, há integração entre as forças de segurança, além de um poder público disposto a buscar recursos para melhoria do sistema e um conselho de segurança ativo”, afirmou Hugo Leal.

Ele parabenizou o prefeito Hingo Hammes: “Não posso deixar de agradecer ao prefeito pelo apoio e determinação na busca por recursos e auxílio para garantir que Petrópolis não perca seus títulos”.



A secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, também foi outra a defender a importância da integração e de trazer ações para serem debatidas junto com a sociedade civil: “O Fórum é uma oportunidade única para mostrar as ações e políticas públicas que estão ocorrendo hoje no município. E é importante salientar sempre as experiências resultantes dessa proximidade com as forças de segurança. Isso só traz benefícios para a população”.



