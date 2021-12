Atividades do Agita Petrópolis também fazem parte da programação do Natal Imperial - Divulgação/Ascom

Publicado 12/12/2021 10:53

Petrópolis - As aulas do programa Agita Petrópolis movimentaram a praça da Liberdade, no Centro Histórico, na manhã deste de sábado (11). Cerca de 30 pessoas participaram das atividades de alongamento e dança. O Agita Petrópolis funciona em diversos núcleos espalhados pela cidade e tem como objetivo combater o sedentarismo com aulas gratuitas.

As atividades do Agita Petrópolis na praça da Liberdade também fazem parte da programação do Natal Imperial. A praça é palco de diversas atrações e foi decorada e iluminada para receber o evento. Além disso, na praça está montada uma árvore de Natal de 35 metros de altura. No local, também acontece, diariamente, o espetáculo de acendimento da iluminação de Natal às 18h.

A programação do Natal Imperial continuou na praça da Liberdade com o show de Thales Gabrig e o concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira – Octeto de Cordas. Na Casa do Papai Noel, na avenida Koeler, também no Centro Histórico, teve contação de histórias e apresentação de Letícia Laranja.



O Natal Imperial segue até o dia nove de janeiro de 2022. A programação completa está disponível no site oficial do evento (www.natalimperial.com.br). Mais informações no Disque Turismo de Petrópolis: 0800 024 1516 e WhatsApp (24) 2237-3321. De segunda a sábado e feriados, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h. A edição de 2021 do tradicional evento natalino é patrocinada pela Claro e realizada pela Prefeitura de Petrópolis, Governo do Estado (por meio da Lei de Incentivo à Cultura), Dellarte e Sesc RJ.