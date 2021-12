Três mil pares de chinelos Havaianas, doados pela Alpargatas, serão trocados por cestas básicas que serão distribuídas a entidades beneficentes - Divulgação/SOS Serra

Publicado 12/12/2021 10:45

Petrópolis - Com o apoio da Prefeitura de Petrópolis, a Associação SOS Serra promove neste fim de semana a primeira fase da campanha “O Natal do Futuro - Começa no Presente”. Três mil pares de chinelos Havaianas, doados pela Alpargatas, serão trocados por cestas básicas que serão distribuídas a entidades e famílias que vivem em vulnerabilidade social na cidade.

Para ganhar dois pares de chinelos é preciso comprar uma cesta básica, no valor de R$ 50. Nesta primeira fase da campanha, dois postos de venda serão montados: um no Hortomercado Municipal, em Itaipava e outro no Palácio Sérgio Fadel, na Avenida Koeler, no Centro Histórico. As cestas ficarão guardadas com o projeto SOS Serra e distribuídas no próximo fim de semana, antes do Natal.

“Comprando uma cesta, além de ganhar dois pares de chinelos, a pessoa vai ajudar a fazer o Natal de 500 famílias. Nosso objetivo é mostrar as pessoas que vivem nas comunidades que todos precisam pensar no amanhã”, explica a designer Gisela Simas, idealizadora do projeto SOS Serra.

A segunda fase do projeto é a entrega das cestas e está marcada para os dias 18 e 19 de dezembro. Nestes dias, dois mil pares de sandálias serão levadas as comunidades pela SOS Serra para serem trocados por chinelos usados.

“A intenção é conscientizar famílias que moram em áreas de vulnerabilidade social sobre a importância de cada um de nós agir pensando na sustentabilidade de nosso entorno. Atitudes como a reciclagem, o cuidado com o lixo e a importância da troca serão levadas para essas comunidades”, finaliza Gisela.