Dezembro Verde: mês é dedicado ao combate ao abandono de animaisDivulgação/Ascom

Publicado 13/12/2021 18:59

Petrópolis- O último domingo (12) foi voltado para a causa animal em Petrópolis, em comemoração ao Dezembro Verde, que prevê o combate ao abandono de animais. Foram três eventos: a Cãominhada, a Campanha de Adoção e a etapa extra de vacinação antirrábica. Com toda esta mobilização, o resultado foi positivo para os pets: 137 imunizações e mais cinco adoções, somando 112 desde o início do ano.



A Cãominhada foi realizada na Rua 16 de Março e contou com a participação de mais de 300 pessoas. O prefeito da cidade, Hingo Hammes, também esteve presente e lembrou da importância de eventos em prol da causa animal: “Essa caminhada com os animais é organizada pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Articulação Institucional e a Coordenadoria de Bem-estar Animal, a Dog’s Heaven e lojistas da Rua 16 de Março. Sabemos da importância de debater essa questão do abandono animal no município e, por isso, temos realizado ações, como a campanha de adoção”.



A Dog’s Heaven cuida de cerca de 280 animais e não tem fins lucrativos. Uma das voluntárias da ONG, Márcia Coelho Netto, explica que, além de protestar contra o abandono, o evento também é uma forma de incentivar a adoção. “Foi um evento maravilhoso. Até São Pedro ajudou, colaborando com um dia lindo. Sou muito grata a todos que apoiaram, foi uma corrente do bem muito linda. A mensagem é: adote e seja feliz”, afirmou. Interessados em ajudar a entidade filantrópica podem entrar em contato pelas redes sociais (site, Facebook e Instagram).



O vereador Domingos Protetor, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa Civil e Proteção Animal da Casa Legislativa e incentivador da causa animal, também esteve presente na Cãominhada. “O evento foi de fundamental importância para a conscientização de não abandono dos animais”, afirmou, ressaltando o trabalho realizado pela Dog’s Heaven e a participação do público.



Após o término da Cãominhada, a Cobea promoveu mais uma etapa da Campanha de Adoção, na Praça Dom Pedro, que viabilizou um novo lar para mais três cães e dois gatos. Com estes números, já são 112 adoções promovidas nas campanhas realizadas desde o início do ano.

“Temos tido o apoio de ONGs e protetores, que são fundamentais para o sucesso das campanhas. No domingo, por exemplo, contamos com a participação da Dog’s Heaven, GAPA Itaipava e Cão Amor. Com isso, conseguimos apontar para a população a importância da guarda responsável”, disse a coordenadora da Cobea, Raphaela Buriche.