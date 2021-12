Procon Petrópolis salienta que fato de haver desconto não anula ou diminui os direitos do consumidor nestas compras de Natal - Reprodução

Publicado 13/12/2021 18:34

Petrópolis - O Procon Petrópolis vai realizar nos próximos dias ações de orientação junto a grandes vendedores sobre os direitos dos consumidores e proteção com relação a venda de seguros e garantias estendidas. A iniciativa tem como objetivo resguardar aqueles que aproveitam a atmosfera natalina para comprar presentes para os familiares.

Segundo uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), realizada com 503 consumidores do Estado do Rio de Janeiro, e publicada pela Agência Brasil, 56,5% deles pretendem presentear alguém no Natal. Comparado ao mesmo período de 2020, o número representa uma variação positiva de 3,5 pontos percentuais.

“É uma época em que já percebemos um maior número de pessoas nas lojas comprando presentes para todos os familiares, por isso, principalmente as grandes redes de lojas fazem campanhas de vendas e é por isso que o Procon vai a campo, para conversar com lojistas e gerentes e esclarecer alguns pontos, como por exemplo, o cliente tem o direito de não querer adquirir a garantir estendida e isso não deve, nunca influenciar na aprovação de crédito. Já tivemos denúncias com relação a essa questão”, explica o coordenador do Procon, Jorge Badia.

O Procon explica, ainda que os bens duráveis tem a garantia do próprio fabricante de pelo menos dois meses.

“Por isso nem sempre o consumidor vai se interessar pela garantia estendida e está tudo bem. Outra dica importante é para aqueles que estão realizando as compras pela internet e cujos produtos serão entregues por transportadoras ou correios: vale printar tela, guardar todos os comprovantes para certificar o prazo da entrega. Caso não ocorra no tempo garantido, o consumidor deve procurar o Procon”, acrescenta Badia.

Sobre as trocas: “É comum após o dia 26 de dezembro recebermos muitas reclamações sobre os produtos adquiridos. O consumidor tem até sete dias para decidir se deseja desistir da compra realizada fora de um estabelecimento comercial. O prazo conta a partir da entrega do produto. Caso haja a devolução, as despesas de correios/transporte são de responsabilidade do fornecedor”, completa Badia.

O Procon Petrópolis salienta ainda que, o fato de haver desconto não anula ou diminui os direitos do consumidor. “No que diz respeito a troca e garantias. Pergunte, tire suas dúvidas antes de adquirir qualquer produto. As informações como preço e políticas de troca devem estar visíveis e claras no interior da loja”, finaliza o coordenador do Procon.