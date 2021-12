Iniciativa faz parte das ações da Defesa Civil de preparo das comunidades para o enfrentamento de momentos de crise - Divulgação/Ascom

Publicado 13/12/2021 18:01

Petrópolis - Começou neste fim de semana, a capacitação dos Guardiões da Comunidade realizada pela Prefeitura, a partir da parceria entre as secretarias de Saúde e Defesa Civil, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A instrução teve início no último sábado (11), quando 16 pessoas fizeram parte do primeiro grupo de moradores reunidos pelos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) e receberam orientações básicas de primeiros socorros. No próximo dia 18, uma nova turma será capacitada a prestar o atendimento inicial em situação de emergência.

A ação contemplou até o momento as comunidades do Floresta, Retiro, Quitandinha e Sargento Boening e quem estiver interessado pode ter acesso à instrução por meio do NUDEC da respectiva região.



“Esse é mais um serviço em benefício da população que é resultado do trabalho integrado do governo municipal. É uma instrução importante, que pode fazer toda a diferença na vida das pessoas”, destacou o prefeito Hingo Hammes.



A iniciativa faz parte das ações da Defesa Civil de preparo das comunidades para o enfrentamento de momentos de crise, principalmente em caso de ocorrências causadas pelas fortes chuvas. “Identificamos nessa capacitação uma forma de preparar a população para lidar com situações de emergência, para que consigam dar um suporte às pessoas que necessitarem de atendimento, até a chegada do socorro qualificado”, pontuou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.