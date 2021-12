Inscrições para o Cefet/RJ são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet a partir das 9h desta quarta-feira (15) - Reprodução

Publicado 14/12/2021 11:47 | Atualizado 14/12/2021 11:48

Petrópolis - O Cefet/RJ divulgou o edital referente ao processo seletivo para preenchimento de vagas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para o ano letivo de 2022. No Cefet/RJ Petrópolis, são ofertadas 36 vagas para o curso técnico em Telecomunicações integrado ao Ensino Médio, divididas em 18 para ampla concorrência (AC) e 18 para atender a Lei nº 12.711/12.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet a partir das 9h do dia 15 de dezembro até às 15h do dia 7 de janeiro de 2022 pelo Portal do Candidato em http://processoseletivo.cefet-rj.br/ ou em www.cefet-rj.br/alunos-tecnico(clicando no edital correspondente).





O processo seletivo para o ano letivo de 2022 será realizado por meio de um sorteio público, mediante a utilização da ferramenta tecnológica Sistema Gestor de Concursos (SGC) do Cefet/RJ. O resultado será divulgado no site da instituição (www.cefet-rj.br/alunos-tecnico) em 17 de janeiro de 2022, em horário posterior às 18h, e a matrícula dos candidatos contemplados deverá ser realizada entre os dias 20 e 27 de janeiro de 2022. A previsão é que as aulas comecem em abril de 2022.



Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail

Pode se candidatar para o processo seletivo qualquer pessoa que apresentar como escolaridade mínima o Ensino Fundamental Completo ou comprove estar concluindo até o dia 31 de março de 2022, o 9º ano (antiga 8ª série) desse nível de ensino.

